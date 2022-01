Un jutge de Barcelona ha arxivat la investigació oberta arran de les escoltes telefòniques a l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell relacionades amb el cas Voloh per presumpta corrupció i finançament del procés amb què es pretenia aclarir si hi va haver irregularitats en la gestió de la Generalitat en les residències d’avis arran de la propagació de la pandèmia. El magistrat va acordar el sobreseïment de les diligències arran de la petició realitzada per la fiscalia, que era l’única acusació compareguda. En la causa no s’ha personat cap associació d’afectats, i el togat s’ha quedat sense algú que pogués exercir l’acusació i ha procedit a tancar el cas. La Fiscalia de Barcelona descartava en l’escrit que s’hagués comès un delicte d’homicidi imprudent, en no haver pogut determinar-se «a efectes penals» una relació de «causalitat directa entre les morts i el trasllat dels pacients» a centres sanitaris.