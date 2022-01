Un metge de família està atenent, de mitjana, uns 110 pacients amb covid-19 per dia. Per fer-se una idea de la magnitud de la xifra convé recordar que, després de la vaga de l’atenció primària catalana el 2018, Salut havia acordat amb els sindicats que cada facultatiu atengués un màxim de 28 pacients al dia (si bé molts doctors denuncien que aquest acord va ser paper mullat, ja que abans de la covid-19 seguien visitant una mitjana de 30 o 40 pacients).

Més de 100 pacients amb covid-19 per dia i metge demostra la pressió que suporten els centres d’atenció primària (CAP), que surfegen com poden aquesta sisena onada pandèmica que està batent tots els rècords de contagis (no així d’hospitalitzacions, ingressos a les ucis i mortalitat, gràcies a la vacuna).

Més xifres preocupants. Només dilluns, l’atenció primària de Catalunya va rebre 97.081 visites per covid-19, segons xifres de la Conselleria de Salut. «Tenim una quantitat immensa de positius per coronavirus. Amb simptomatologia lleu, això sí», certifica la metgessa de família del CAP Doctor Robert (Badalona) Laura Conangla, que a més és vocal primera de la junta directiva de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic). «Al meu CAP estem veient uns 110 pacients amb covid al dia per metge. I, a urgències, uns 83 pacients», assegura.

Els pacients amb coronavirus que arriben als CAP estan «vacunats», diu Conangla, però van al centre per aconseguir una baixa. «Estem desprogramant coses que no són urgents, com ara una analítica de control», diu aquesta metgessa de família, que adverteix del perill, una vegada més, de perdre el seguiment dels pacients amb patologies cròniques.

«Pensem que estem arribant ja al pic perquè no podem més. La situació és brutal. A més, també hi ha baixes entre els metges. Ara mateix al CAP Doctor Robert, dos dels seus 10 metges estan de baixa», assenyala Conangla. Aquesta metgessa creu també que la pandèmia de covid-19 està entrant en una fase «endèmica» a causa de la seva enorme extensió. «Sembla un problema extern que s’hauria d’abordar de manera diferent», explica.

«La majoria dels pacients amb covid-19 que vénen no necessiten assistència mèdica, tenen un quadre que sembla un refredat. Vénen per la baixa. Però no pot ser que aquests assumptes ens facin perdre el diagnòstic d’un càncer o el seguiment de una patologia crònica», explica.