Sense donar-hi importància, com qui no vol la cosa, l’excomissari José Manuel Villarejo va aprofitar el segon dia en què declarava davant el tribunal de l’Audiència Nacional que el jutja per tres dels contractes per espiar rivals i la competència dels seus clients, per responsabilitzar dels atemptats de Barcelona i Cambrils d’agost del 2017 la persona que sempre ha culpat d’estar assegut a la banqueta i haver d’enfrontar-se a una petició fiscal d’un centenar d’anys de presó: l’exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. Va ser el desafiament amb què Villarejo va respondre a la pregunta del fiscal anticorrupció Miguel Serrano sobre per què el CNI podia voler «monitoritzar la seva vida» i gravar les seves trobades, com va declarar dilluns, quan el que feia, segons ell, eren «favors personals », com va definir el que va fer, va dir, al marit de la presentadora Ana Rosa Quintana, o intervenia en negocis o conflictes entre particulars.

«Malgrat estar jubilat jo he continuat treballant amb el CNI fins al dia en què em van detenir. Vaig estar gravant amb ells per intentar solucionar l’embolic de l’atemptat de l’imam de Ripoll que al final va ser un error de Sanz Roldán per calcular malament les coses per donar un petit ensurt a Catalunya», va afirmar sense cap altra prova que les paraules. Al sumari dels atemptats no es va trobar que Abdelbaki Es Satty tingués més relació amb els serveis d’intel·ligència que els contactes que ells mateixos van admetre haver tingut amb ell mentre va estar pres per drogues a Castelló. Al judici, l’excomissari no va afegir res més sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils. Va dir que seguia «mantenint relacions amb algunes de les persones que el respecten al CNI», alhora que atribuïa a aquests mateixos serveis secrets la fabricació de proves en contra.

Quan es va mostrar més alterat va ser referint-se a la declaració que va fer dilluns el marit d’Ana Rosa Quintana, l’empresari Juan Muñoz Tamara, que ha arribat a un acord amb la fiscalia pel qual reconeix les acusacions. Villarejo va assegurar que mai va signar un contracte amb ell, sinó que li va fer un «favor personal», perquè la famosa presentadora li va demanar que ajudés «el seu marit». Si a la primera sessió va dir que va ser l’únic acusat que havia mentit, ahir va assegurar que Ana Rosa Quintana ja li «havia demanat molts favors», com pel «plagi del seu llibre» o el realitzat en el cas del seu marit, perquè havia pagat amb «factures falses» i, com que era «més jovenet» que ells, no havia tingut en compte que ella era famosa.

Va justificar el seu enuig en el fet que, segons el seu punt de vista, Muñoz havia implicat el seu fill, que també s’asseu a la banqueta, cosa que l’excomissari va qualificar d’«obscena» i que el va portar a afegir que l’empresari «necessitava diners negres per pagar corrupteles» i que va ser ell qui li va entregar 20.000 euros al seu despatx. L’independentisme va exigir de seguida explicacions al Govern, donant amb això credibilitat a les paraules de Villarejo. Un d’ells va ser el president, Pere Aragonès, que va sol·licitar als serveis jurídics de la Generalitat que estudiïn possibles accions legals. Els seus dos antecessors, Quim Torra i Carles Puigdemont, van parlar directament de «crim d’Estat» i que «la claveguera espanyola va causar la mort de 15 persones».