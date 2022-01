Pere Aragonès va acudir ahir a un dels fòrums de diàleg més clàssics de Madrid, el Club Siglo XXI, per defensar la necessitat de buscar ja, en aquesta «conjuntura» que veu propícia, una sortida al conflicte polític català. El president va desafiar el Govern de Pedro Sánchez a que sigui valent i convoqui un referèndum d’independència. «El referèndum és necessari. L’Estat, que defensa que Catalunya continuï formant part d’Espanya, s’ha d’atrevir a guanyar democràticament. La imposició no portarà cap victòria. Atreviu-vos a guanyar un referèndum que podeu perdre», va llançar. A primera fila l’escoltaven la portaveu de l’executiu i la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el titular d’Universitats, Joan Subirats, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i el secretari general d’UGT, Pepe Álvarez. També hi van anar diputats d’EH Bildu i del PDeCAT, però no de Junts. Aragonès va ser presentat davant del públic per l’exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena, que el va definir com «un home de diàleg».

Referències a Escòcia El cap de l’executiu català va recordar diverses vegades la consulta a Escòcia i va dir que així reaccionen les «societats madures i avançades» quan se’ls plantegen desafiaments nacionalistes. «Hem de ser creatius i imaginatius per trobar la fórmula per fer possible el referèndum», va apuntar. Ni al seu discurs introductori ni al col·loqui posterior amb la premsa i els socis, Aragonès va mostrar preocupació per no tenir una data per a la nova reunió de la taula de diàleg amb el Govern. Sí que es va queixar, en canvi, del fet que l’executiu de Sánchez no hagi posat damunt aquesta taula encara cap «proposta». Va afegir que la Generalitat proposa «amnistia i autodeterminació» i vol arribar a la independència mitjançant «un procés democràtic reconegut per totes les parts». «Aquesta és la nostra proposta. Quina és la proposta de l’Estat?», va reclamar. Segons la seva opinió, «especular amb el temps» i la taula de diàleg no és una opció perquè només contribueix a generar «dubtes» i la ciutadania catalana vol «certeses». A Aragonès se li va preguntar què li semblaria la possible tornada de Carles Puigdemont, en cas que la justícia europea li doni garanties que no serà detingut i si li preocupa que es pugui convertir en líder de l’independentisme. Aragonès va assegurar que seria «feliç» si Puigdemont tornés a Catalunya perquè vol que s’acabi la «situació d’exili pels fets del 2017». «Em sentiria satisfet si això s’acaba produint. Respecte els lideratges, en una democràcia es resolen a les urnes», va assegurar.