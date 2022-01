La Conselleria de Cultura ha iniciat el procés que ha de conduir, el proper mes de desembre, a la signatura del Pacte Nacional per la Llengua, un acord que es vol ampli, i que de moment inclou el PSC i els comuns, a més de les tres forces independentistes, i que determinarà les polítiques lingüístiques del futur.

El pacte nacional pel català té l’origen en una resolució del Parlament que instava el Govern a establir les bases per a una entesa i que va comptar amb el vot favorable del PSC, ERC, Junts, CUP i els comuns, el 85% de la cambra. A partir d’aquí es va demanar un informe acadèmic que serveixi de diagnosi de l’estat del català a Catalunya. Aquest informe, elaborat per set experts, es presentarà al febrer a les entitats i partits a la primera sessió del pacte.

Tot seguit, s’obrirà un procés participatiu adreçat a institucions, entitats i ciutadans per recollir propostes i analitzar-les. Durant el mes de juliol es redactarà una síntesi de les aportacions per incorporar-les al debat i als treballs polítics, que tindran lloc durant la tardor. Aquest procés ha de concloure amb la signatura, a finals d’aquest any, d’un document que serà la base per a les futures polítiques lingüístiques plurianuals, segons les previsions de la Conselleria de Cultura. Posteriorment s’obrirà un procés participatiu al qual seguirà el període d’elaboració del pacte mateix. La firma es preveu per al desembre.