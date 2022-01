L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos va ingressar ahir a la presó de Lledoners per complir la condemna de tres anys de presó que l’Audiència de Barcelona li va imposar per dos delictes de tràfic d’influències per instar la policia local a retirar multes de trànsit als familiars. El Tribunal Suprem va confirmar després la pena de presó. La defensa de l’exregidor socialista va demanar la suspensió de l’execució perquè no tenia antecedents, però els jutges ho van rebutjar.

L’exdirigent del PSC ja suma tres condemnes per l’anomenat cas Mercuri de corrupció i té un judici pendent en què la fiscalia li demana vuit anys de presó per les presumptes irregularitats en la contractació a diverses administracions públiques. La primera condemna, d’un any i quatre mesos de presó, va ser per pressionar la llavors alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Peréz, perquè contractés un exalt càrrec de la Generalitat.