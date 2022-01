Insults, agressions i «profund menyspreu envers les persones afins a l’independentisme català», segons el fiscal contra els delictes d’odi Miguel Ángel Aguilar. Això és el que va passar, segons la seva opinió, en la manifestació que el 17 de febrer del 2018 va recórrer els carrers de Balsareny i que va ser convocada per la plataforma Por España me atrevo, en què participa el partit de l’extrema dreta Democracia Nacional. Un antic dirigent d’aquesta formació a Catalunya, Alberto B., i dos simpatitzants, Alba S. i Antonio C., es van asseure ahir a la banqueta dels acusats a l’Audiència de Barcelona per l’atac a un grup de veïns de la població barcelonina que es trobaven a les portes d’un bar i que va acabar amb alguns lesionats.

La fiscalia atribueix a cadascun dels tres acusats tres delictes contra els drets fonamentals i contra la integritat moral (alternativament un d’amenaces agreujades per discriminació), així com un lleu de lesions, reclamant un total de sis anys de presó, multes i inhabilitació per a professió a l’àmbit docent, esportiu i de temps lliure. Els aldarulls es van produir en finalitzar la manifestació, en què va participar un centenar de persones.