Els principals protagonistes de l’escenari polític català han presentat aquesta setmana a Madrid els seus projectes de futur. Si dimecres Pere Aragonès va insistir en la celebració d’un referèndum d’independència per solucionar el problema català, ahir Salvador Illa va assegurar que «no hi haurà» una votació perquè «la societat catalana està farta de divisions», però també va suggerir la via estatutària com a possible sortida al conflicte.

El cap de l’oposició a Catalunya va pronunciar a Madrid una conferència prevista per al 22 de novembre passat, però que es va haver d’ajornar pel debat dels pressupostos de la Generalitat. La casualitat ha volgut que la seva conferència fos l’endemà de la d’Aragonès al Club Siglo XXI, de manera que les paraules d’Illa es van llegir com una resposta al president.

Durant la seva intervenció al Nueva Economía Foro, Illa va voler deixar clar que «a Catalunya no hi haurà ni referèndum d’autodeterminació ni amnistia». «Parlo en nom del primer grup del Parlament i com a guanyador de les eleccions», va afegir. En lloc d’un referèndum, el líder del PSC va demanar «un diàleg sense ultimàtums ni terminis» que també es produeixi entre catalans.

A més, Illa va començar a respondre una pregunta que l’independentisme fa insistentment per mirar de deixar en evidència els seus oponents: quina és la proposta per a Catalunya dels no independentistes? Illa va exposar que el PSC defensarà, també a la taula de diàleg entre governs, un projecte basat en tres conceptes: «la generació de prosperitat, un finançament just i una millora de l’autogovern».

I en aquest darrer punt va insinuar que una via de sortida al conflicte català podria ser la recuperació de l’Estatut retallat. «En algun moment caldrà corregir l’anomalia que l’Estatut vigent no és el que es va aprovar per la ciutadania. Si això passés a Extremadura o Andalusia, tothom veuria clar que s’ha de corregir», va dir exactament, en referència a la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que va laminar el text que van votar els catalans.

Recuperar allò perdut el 2010

Fonts del partit van explicar posteriorment que el líder del PSC no feia referència a una nova reforma de l’Estatut, sinó a recuperar a través de diversos camins -mitjançant reformes de lleis orgàniques, per la consecució de més recursos o per la via d’esprémer els recursos que proporciona el text vigent- el que es va perdre amb la sentència de l’any 2010.

Illa va emmarcar aquesta proposta en la necessitat d’«enfortir els vincles entre Catalunya i la resta d’Espanya», que des de Catalunya s’aborda «des de l’afirmació de la seva identitat». «El PSC és producte d’un esforç de concòrdia, d’evitar divisions. Veig que això va guanyant terreny, de moment no ens va malament», va recordar. La presentació de la intervenció del líder del PSC, la conferència del qual van seguir diversos ministres i la plana major del seu partit, va anar a càrrec de la vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, que va destacar la proximitat amb l’exministre de Sanitat.