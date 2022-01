Maria Eugènia Gay, actual degana del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), rellevarà Teresa Cunillera com a delegada del govern espanyol a Catalunya.

Així ho han confirmat fonts de la Moncloa després que Cunillera hagi comunicat al president del Govern, Pedro Sánchez, la seva renúncia al·legant que la situació a la comunitat ha millorat "considerablement" des que va assumir el càrrec el 2018.

El seu nomenament s'aprovarà al Consell de Ministres del proper dimarts 18 de gener.

A més de degana de l'ICAB, Gay és vicepresidenta del Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE), presidenta de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell General de l'Advocacia Espanyola i presidenta de la Comissió de Mediació de la Federation des Barreaux d'Eureope.

Nascuda a Barcelona el 1975, aquesta jurista catalana és filla de l'advocat que va ser vicepresident del Tribunal Constitucional Eugeni Gay i Montalvo.

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona-CEU Abat Oliba, i en possessió d'un Màster en Mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, és especialista en Dret Processal i Civil, i posseeix una dilatada experiència com a advocada, sent coneguda per la seva actitud dialogant, advocant sempre per fomentar la mediació i conciliació entre les parts.

Qüestionada per algunes de les seves declaracions en relació al procés, Gay va avalar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, per part del Govern de Mariano Rajoy, afirmant que "el 155 era inevitable davant una deriva incontrolable".

No obstant això, es va manifestar crítica amb el fet que es dictés presó preventiva per als líders del procés, atès que es tracta d'una mesura "excepcional" que només ha d'adoptar-se quan no hi hagi cap altra que eviti que l'investigat pugui destruir proves, continuï delinquint o intenti escapolir-se, riscos que han de ser acreditats "i no basar-se en meres apreciacions".

Mesos després, i respecte al mateix tema, va assegurar a Madrid que "necessitem que els polítics recuperin la capacitat de dialogar" i va defensar que els catalans "han de recuperar al més aviat possible l'amor per Espanya".