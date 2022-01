La prefectura dels Mossos d’Esquadra, que va agafar el relleu del major Josep Lluís Trapero abans de Nadal amb un soroll de fons que ha anat pujant de decibels, es va reunir ahir amb periodistes que cobreixen habitualment la informació de Successos a la comissaria de Les Corts. El comissari en cap, Josep Maria Estela, acompanyat de la resta de membres de la cúpula, Eduard Sallent i Rosa Bosch, i de la també nova portaveu, Montserrat Escudé, van voler donar la seva versió sobre les motivacions reals que hi ha darrere del polèmic relleu de Trapero al capdavant dels Mossos decidit per Esquerra i dels canvis que ells han dut a terme i han acabat d’enterbolir l’assumpte, sobretot per la destitució de l’intendent Toni Rodríguez al capdavant de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC).

Segons la prefectura, a qui s’acusa d’estar enfrontada amb Trapero, la figura del major mereix el màxim respecte dels nous responsables del cos policial «pel que ha fet, pel que ha estat i pel que ha patit». En cap cas, van remarcar, s’ha d’interpretar «com un dard cap a Trapero» el comentari que Estela va fer a la roda de premsa de presentació sobre que a partir d’ara s’hauria de parlar del cos amb la primera persona del plural i seria desterrada la primera persona del singular. Un comentari que, així va entendre la premsa, feia referència a l’etapa de Trapero, marcada per un lideratge més dur. «El que sí que volem és deixar clar que apostem pel consens, que creiem en les decisions que es prenen de manera consensuada», van reiterar.

Sobre Rodríguez, que va arribar a demanar l’empara del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mentre investigava membres del Govern per les pressions rebudes, la prefectura va explicar que no ha estat apartat de la CGIC per cap raó vinculada a aquestes perquisicions, que estan pendents de judici. La decisió es pren perquè no agradava la seva manera de dirigir aquesta comissaria, de la qual depenen més de 2.000 investigadors. «Es pot ser un cirurgià extraordinari, però no un bon director d’hospital», van dir per il·lustrar a través d’aquesta metàfora que reconeixen el talent com a investigador de Rodríguez però discrepen sobre com mana.

Sobre la nova destinació de Rodríguez, a qui han fet cap de la comissaria de Rubí, la prefectura va negar que fos un càstig. Com no ho ha estat tampoc, mantenen, el nomenament del comissari Carles Anfruns com a cap de la Sala Central, un rol, d’entrada, de menys rellevància i que també va cridar l’atenció en ser publicat. «Haurien d’acceptar-se aquests canvis de manera menys agra perquè formen part del fet de treballar en aquest cos», van recordar. Amb aquestes paraules, la prefectura va voler deixar clar que no s’ha dut a terme una purga de persones afins a Trapero, com ho era Rodríguez. Una idea que van basar un altre raonament: el perfil de les persones que agafen el relleu de Rodríguez i del cap de la Unitat Anticorrupció, que va presentar la dimissió després de conèixer la destitució de l’intendent. En tots dos casos, van destacar, es tracta de persones de la màxima confiança de Rodríguez i, en conseqüència, s’aposta per mantenir el rumb de la CGIC.

Precisament, van destacar que el substitut de Rodríguez, Ramon Chacón, fins avui era el sotscap i la «mà dreta i home de confiança», comptava amb experiència en tots els nivells d’investigació del cos i la nova Prefectura ha considerat que és un perfil més idoni per dirigir la Comissaria. «No hem anat a buscar algú que no hi té res a veure», van destacar, després de concretar que malgrat que han canviat la persona que dirigia la Comissaria, el seu equip es manté, segons Europa Press.