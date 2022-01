El 2021, cada dia van morir 34 catalans amb dependència que estaven esperant els seus ajuts però no van arribar mai. Catalunya continua sent un any més la comunitat amb més retard per a aquests serveis d’atenció. El 32% de les persones amb dependència estan en llista d’espera per anar a residències, rebre cuidadors a casa o accedir a un centre de dia, entre d’altres. Són les dades que va publicar ahir l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials, que demana la dimissió de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera. La Generalitat assumeix la realitat, però respon que l’Estat aporta menys del 15% a finançar el sistema de la dependència a Catalunya.

La comunitat és líder, un any més, en llistes d’espera a la dependència, percentualment i en números absoluts. «A Catalunya s’arriba abans a la tomba que a les ajudes a la dependència. És terrible. La situació és dramàtica», lamenta José Manuel Ramírez, president de l’associació que ha publicat el balanç anual de les dades de la dependència usant les xifres oficials de l’Imserso. El 2021 van morir 12.611 catalans esperant les ajudes a la dependència. El 73% tenia el dret reconegut però encara no podia entrar als serveis per falta de places. La resta estaven esperant una valoració de les seves incapacitats.

«La situació a Catalunya és absolutament dramàtica, no pot ser que tinguin el 51% de les llistes d’espera de la dependència de tot l’Estat», insisteix Ramírez. En aquests moments hi ha 78.542 catalans esperant per poder beneficiar-se d’algun servei o ajuda, fet que suposa el 32% del total de les persones amb dependència a Catalunya. Les xifres són fins i tot superiors a les que hi havia abans de la pandèmia el 2019, quan el percentatge de persones en llista d’espera era del 31,7%.

«O la consellera de Drets Socials es replanteja les polítiques respecte la dependència de forma imminent o que dimiteixi, perquè no pot ser que estigui suposant tant de patiment per a les famílies», critica Ramírez. El cert és que el 2021 el Govern central va destinar 96 milions d’euros extres per finançar el sistema de la dependència a Catalunya. «En què s’han gastat tots aquests diners? No pot ser que la situació, lluny de millorar, hagi empitjorat», es queixa Ramírez. La indignació ha estat tan gran que fins i tot el PSC ha demanat una compareixença de la consellera al Parlament. La Generalitat insisteix que ja fa dècades que l’Estat incompleix la seva obligació.