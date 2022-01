El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte "fer tots els esforços" per aprovar una llei electoral catalana al Parlament el primer semestre del 2022. El dirigent socialista ha lamentat que Catalunya és "l'única comunitat autònoma que no ha estat capaç d'aprovar una llei electoral pròpia" i ha dit que per ells no quedarà. D'altra banda, ha demanat a ERC i a PP que estiguin "a l'altura de l'acord social" per la reforma laboral. "Veurem si partits que s'omplen la boca de diàleg saben respectar els acords d'un diàleg que ha estat constructiu", ha etzibat Illa als republicans. Als populars els ha reclamat "sentit d'estat" i els ha cridat a defensar "els interessos d'Espanya".

En una reunió de la interparlamentària del partit, Illa ha demanat "fer política útil" i "arribar a acords". "És una política serena, que fuig de la confrontació estèril i que busca més raonament", ha argumentat. I ha assegurat que a Catalunya, aplicar aquesta manera de fer també suposa "construir una alternativa a un Govern que no funciona, però ser capaços d'arribar a acords". A tall d'exemple s'ha referit a la renovació de 112 càrrecs que depenen del Parlament i que tenien el mandat caducat, i que han desencallat en negociacions entre PSC, ERC i JxCat. També creu que és amb aquest esperit que el Parlament hauria de tirar endavant una llei electoral de Catalunya. "No ens pot fer sentir orgullosos que sigui l'única comunitat que no ha estat capaç d'aprovar-ne una de pròpia", ha lamentat. Per això ha emplaçat a fer "tots els esforços necessaris" perquè el Parlament en pugui aprovar una. "Que per nosaltres no quedi", ha afegit. D'altra banda, sobre la reforma laboral, ha lloat que ha estat acordada pels agents socials i ha cridat a "estar a l'altura" d'aquest acord. Als de Pablo Casado els ha reclamat que recordin "què és el sentit d'estat". I als d'Oriol Junqueras, "que s'omplen la boca de diàleg", que "respectin els acords d'aquest diàleg". Els socialistes han organitzat una jornada sobre la reforma laboral en què hi participaran sindicats i experts. Es farà a la seu del PSC, al carrer Pallars de Barcelona, dimecres a la tarda. Hi participaran, entre d'altres, el secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco; el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros; el president de PIMEC, Antonio Cañete; i el director de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball, Javier Ibars. Illa s'ha conjurat perquè el 2022 sigui un any en què el PSC faci un esforç per "sortir de les institucions i trobar-se amb la ciutadania en àmbits associatius". "Hem d'explicar-nos i escoltar; i no només a Catalunya, també a la resta d'Espanya", ha dit. Per això ha detallat que intentarà que la seva agenda tingui més cites fora de Catalunya per explicar el seu plantejament polític i "unir els catalans amb la resta d'espanyols".