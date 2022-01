És un adéu inesperat. La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, de 70 anys, va comunicar ahir al president, Pedro Sánchez, la seva voluntat de deixar el càrrec al capdavant de la Delegació de l’executiu central a Catalunya. La dirigent socialista li va enviar una carta i en ella justifica, segons la nota que després va remetre el seu equip, que considera que ha complert «l’encàrrec rebut», i per això entén que «ha arribat el moment de deixar» el seu lloc. La seva successora, que nomenarà el Consell de Ministres dimarts que ve, és Maria Eugènia Gay, actual degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

«Ha estat un orgull, que ningú em podrà treure, haver compartit tants moments importants per al nostre projecte socialista i haver estat la seva delegada a Catalunya», sosté Cunillera a la seva carta a Sánchez. Ella també al·lega una raó de caràcter polític, que «la situació a Catalunya ha millorat considerablement» des que va prendre possessió del càrrec el juny del 2018 i que el Govern «està complint els compromisos amb la ciutadania».

Cunillera assegura que al llarg d’aquests tres anys i mig ha intentat «estar a l’alçada de l’encàrrec», tot posant-li tot el seu «esforç i dedicació». «Espero no haver defraudat aquesta confiança», afegeix, per incorporar un missatge de suport al president: «Estigui on sigui, sempre estaré al teu costat, intentant ajudar i acompanyar en la mesura de les meves possibilitats».

Com destaquen tant a l’executiu com al PSOE i al seu equip a la Delegació, «no hi ha res darrere» de la sortida de Cunillera. «Complirà 71 anys [el proper 17 de febrer] i vol viure més tranquil·la. Està bé de salut, però està cansada i considera que ha cobert una etapa», assenyala un ministre que la coneix molt bé. La dirigent, expressen al seu entorn i al Govern, ja va avançar fa «uns dies» que se’n volia anar, i va pensar que el canvi d’any seria una bona data per fer-ho.

«Ella realment ja estava jubilada quan Pedro la va trucar el 2018, després de la moció de censura. I va acceptar l’encàrrec per fer un favor al partit i per la seva vocació de servei públic», perquè entenia que calia contribuir a la normalització política després d’una època de màxima convulsió: quedava molt recent la tardor calenta del procés, la declaració unilateral d’independència o la fugida de l’expresident Carles Puigdemont.

El pis «net»

Cunillera va accedir al càrrec com a successora d’Enric Millo, elegit pel Partit Popular, en un moment en què s’aixecava l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, i ho va acceptar «per a una temporada», concedeixen al Govern. «Està cansada també. Ha aconseguit, creu, reconnectar la Delegació amb la gent, que els tres cossos policials [Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional] es reconciliïn i treballin sense desconfiances, ha arreglat les relacions amb les diputacions, amb la Generalitat... En definitiva, ha deixat el pis net», indiquen els seus.

Gay, nascuda a Barcelona l’any 1975 i filla de l’advocat que va ser vicepresident del Tribunal Constitucional Eugeni Gay, substituirà Cunillera. Qüestionada per algunes de les seves declaracions en relació amb el procés, Gay va avalar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del Govern de Mariano Rajoy, afirmant que «el 155 era inevitable davant d’una deriva que era incontrolable».

Tot i això, es va manifestar crítica amb què es dictés presó preventiva per als líders del procés, atès que es tracta d’una mesura «excepcional» que només s’ha d’adoptar quan no n’hi hagi cap altra que eviti que l’investigat pugui destruir proves, continuï delinquint o intenti fugir, riscos que han de ser acreditats «i no basar-se en simples apreciacions». Mesos després, i respecte el mateix tema, va assegurar a Madrid que «necessitem que els polítics recuperin la capacitat de dialogar» i va defensar que els catalans «han de recuperar com més aviat millor l’amor per Espanya».