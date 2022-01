Quan les patronals i els sindicats més representatius de Catalunya van signar el 7 de febrer del 2021 el primer conveni col·lectiu català del sector de la geriatria no sabien que aquest podria acabar sent una de les claus per a l’èxit o fracàs parlamentari de la nova reforma laboral. I és que introduir la prevalença dels convenis autonòmics sobre els estatals és una de les exigències compartides d’ERC i el PNB per prestar els seus vots al Govern de coalició i assegurar així que una de les normes estrella de la legislatura sigui convalidada al Congrés.

El passat 7 de febrer, UGT, CCOO i les patronals ACRA, UCH i CAPSS signaven el primer conveni autonòmic que a Catalunya regulava el sector de les residències concertades, pactant, entre d’altres, un increment del 6% dels salaris, habilitat aquest pels recursos extres dotats des de la Generalitat. El problema va venir mesos després, quan des de les cúpules estatals de les patronals es va impugnar i judicialitzar l’acord. Actualment la llei estableix que els agents socials a nivell autonòmic només poden negociar un conveni propi si així ho autoritzen des de l’àmbit estatal. Cosa que ERC i PNB volen canviar per reforçar l’autonomia de la negociació col·lectiva des dels seus respectius territoris i reforçar la singularitat de les relacions laborals. L’11,7% dels assalariats Segons els registres oficials del Ministeri de Treball, a Catalunya regeixen un total de 24 convenis de caire autonòmic -com el de geriatria- que donen cobertura a 338.474 treballadors, sobre una població assalariada de 2,9 milions de treballadors, és a dir, cobreixen el 11,7% dels assalariats catalans. La negociació col·lectiva s’estructura habitualment per l’àmbit provincial o estatal, i l’autonòmica és una esfera residual a la majoria de territoris. A Espanya, sobre una població assalariada de 15,3 milions de treballadors, només 877.858 empleats (el 5,7%) estan referenciats a un conveni col·lectiu autonòmic d’àmbit pluriprovincial. No així Euskadi, on la concertació ha empès la negociació col·lectiva cap a aquesta esfera i tant patronals com sindicats tenen signat des del 2017 que els convenis autonòmics prevalen sobre els estatals. Acord que porta la signatura de l’actual secretari general de CCOO, Unai Sordo, aleshores líder de la federació basca. «Considerem imprescindible donar preponderància als convenis catalans i reforçar i dotar de més eines la Inspecció de Treball de Catalunya», fixaven posició el president d’ERC, Oriol Junqueras, i el portaveu en qüestions laborals al Congrés, Jordi Salvador, en un recent article a Público.