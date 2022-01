L’Ajuntament de Badalona preveu acabar el cap de setmana sense que cap dels desallotjats de la nau del carrer Progrés dormi al carrer. Després que divendres s’activés el decret d’emergència i que unes 44 persones acceptessin traslladar-se en un alberg municipal per un termini de tres mesos, el regidor de Serveis Socials, David Torrents, va assegurar que s’està treballant per convèncer un per un els desallotjats que no van acceptar l’oferiment i que van passar la nit al ras a la plaça del Cotonifici, just a tocar de la nau desocupada, que ha estat blindada i protegida. El consistori també treballa amb els veïns per abordar els problemes de convivència i soroll que es deriven del campament improvisat, on hi van fet nit unes vuit persones.

El regidor de Serveis Socials va detallar que les persones que han declinat l’oferiment són casos complexes que cal abordar de manera individual.