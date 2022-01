Els Mossos d'Esquadra han detingut un sospitós per la seva presumpta relació amb el tiroteig succeït aquest dissabte al districte de Sant Martí de Barcelona, en el qual van quedar ferides dues persones de diversa consideració, encara que no han confirmat que es tracti de l'home que estan buscant des de llavors.

"La investigació segueix en curs, està oberta, ara com ara no podem donar més detalls", han indicat a EFE fonts de la policia autonòmica.

Cap a les 15:00 hores de la tarda de dissabte, pocs minuts després que es produís el tiroteig, els Mossos d'Esquadra van desplegar un gran dispositiu al voltant de l'habitatge en què pensaven que s'havia atrinxerat l'home, amb efectius del Grup Especial d'Intervenció (GEI), d'Ordre Públic, de Seguretat Ciutadana i de Recerca, així com dels ARRO (Àrea Regional de Recursos Operatius) i del GRIMO (Àrea de Brigada Mòbil) i especialistes en negociació.

Després de més de tres hores d'operatiu, els agents van accedir a l'interior de l'habitatge i van constatar que allà no hi havia el presumpte autor dels trets, que van passar als voltants de la Rambla Prim, per la zona de la qual es va iniciar ahir a la nit la recerca.

Les dues persones ferides de bala van ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment traslladades als hospitals de Sant Pau i del Mar, sense que es temés per la seva vida.

Es desconeixen de moment les circumstàncies en les quals es van produir els fets i si es va tractar d'un intercanvi de trets entre les víctimes i l'home que buscava la policia.