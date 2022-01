Miguel D. S., de 68 anys, era tècnic superior de l’Ajuntament de Barcelona. Va guanyar la plaça per oposició. Els últims anys de la seva carrera professional, fins que es va jubilar el 2018, va exercir la seva tasca als Bombers de la ciutat. El 2006, la seva dona va morir amb 51 anys a causa d’un càncer de pulmó agressiu. Es va quedar vidu amb tres fills, un d’ells de 15 anys. Un jutge social de la capital catalana li ha concedit un complement de maternitat en la seva pensió sent un home. La sentència aplica la resolució del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) de desembre de 2019 que va tombar la normativa espanyola, en entendre que amb ella es permetia un tracte diferent per sexes i es vulnerava la directiva comunitària d’igualtat de tracte entre homes i dones.

El magistrat recull aquesta doctrina tot i que el Govern espanyol, arran de la sentència de la justícia europea, va reformar la legislació el 2021 mitjançant un reial decret en el qual es canviaven diversos aspectes sobre aquest complement, però continua sent predominant la seva concessió a les dones. Només en determinats casos poden cobrar-lo els homes. El canvi més significatiu és respecte la quantitat a percebre. Aquesta nova regulació, no obstant això, també està sent qüestionada des del punt de vista jurídic.

La primera vegada que es va incorporar aquest complement de maternitat a la jubilació va ser en una disposició de la llei de Pressupostos de l’Estat per al 2016, que es va aprovar a l’octubre de 2015 amb Mariano Rajoy al Govern. Als pocs mesos, es va plasmar en el text refós de la llei general de la Seguretat Social, que va entrar en vigor al gener de 2016. El seu article 60 estableix que «es reconeixerà un complement de pensió, per la seva aportació demogràfica a la Seguretat Social, a les dones que hagin tingut fills biològics o adoptats» i siguin beneficiàries d’una pensió de jubilació, viduïtat o incapacitat permanent. La quantitat es gradua a través d’un percentatge en funció de si són dos o quatre els fills. Aquest plus es genera automàticament amb la jubilació. És aquest precepte el que va anul·lar el TJUE. Els jutges europeus sostenen que aquesta normativa concedeix un tracte menys favorable als homes, la qual cosa constitueix una discriminació directa per raó de sexe i prohibida per la directiva comunitària. Més d’un any després de la sentència del TJUE, Miguel D. S. va sol·licitar el complement de maternitat a la seva pensió de jubilació.