La Guàrdia Civil ha precintat una empresa de Mataró que importava gossos de granges d’Europa de l’est i els mantenia amuntegats en les seves instal·lacions, a l’espera de distribuir-los de manera il·lícita per Balears i Canàries. Segons ha revelat la recerca, aquesta empresa de Mataró mantenia els cadells en unes instal·lacions que no complien els requisits sanitaris i els animals s’amuntegaven en molt poc espai, la qual cosa havia provocat la mort per aixafament d’alguns d’ells. Després de la troballa, els agents van tancar l’establiment i van interposar als seus responsables nombroses denúncies per incompliment de la normativa respecte el benestar animal.

Segons van informar ahir els agents, l’operació policial, batejada com a Canicat, l’han dut a terme agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil, amb la col·laboració d’Inspecció de Treball, del Servei de Ramaderia de les Illes Balears i dels serveis veterinaris i de benestar animal de Mataró. Els agents han realitzat tres escorcolls simultanis a Mataró, Palma i Telde, encara que han centrat les seves perquisicions a l’empresa radicada a Catalunya, que es dedicava a la importació d’animals de companyia des de països de l’est d’Europa. La recerca ha revelat que, des de Mataró, els gossos es traslladaven a les illes per a la seva posterior venda. En el local de Palma on es comercialitzaven aquests animals els agents van intervenir 25 animals més, que van traslladar a Centre Sanitari de Protecció d’Animals de Son Reus.