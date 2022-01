El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha insistit que els canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra són normals i ha negat motius polítics. «Abans moro que tapar la corrupció», ha dit en referència al canvi al capdavant de la Comissaria General d'Investigació Criminal. Elena ha dit també que no tenia l'encàrrec de ningú de canviar el major del cos Josep Lluís Trapero i ha tornat a defensar que el canvi el va decidir ell perquè creia que hi havia altres persones més adients per dirigir un nou projecte. Ha afegit que hi té el seu «dret» a fer-ho. D'altra banda, ha explicat que hi ha més d'un 5% dels efectius del cos policial de baixa per covid i que el 30 i 31 de desembre van patir «molt» per aquest tema.

Sobre el relleu de l'intendent Toni Rodríguez, que era el cap de la comissaria d'Investigació Criminal, ha assegurat desconèixer les acusacions sobre ingerències polítiques en determinades investigacions i ha defensat que els mossos investiguen totes les denúncies que reben. Elena ha insistit que els canvis al capdavant d'aquesta comissaria «han estat habituals» i també ha dit que ho és el fet que se l'hagi destinat a la comissaria de Rubí. A més, ha afirmat que les persones que han substituït Rodríguez són del seu equip. En tot cas, ha asseverat que «no està en risc cap investigació» i s'ha mostrat «ofès» per les acusacions contra la seva persona i ERC. Ha afegit que ell mai utilitza les institucions al servei propi, o del seu col·lectiu: «No, no i no. El bon funcionament del cos no depèn de l'amistat dels responsables tècnics, això és una manera de funcionar mafiosa i jo no hi participo d'aquesta manera de fer», ha declarat.

Elena ha explicat que la decisió de canviar Trapero la va prendre a poc a poc i especialment després d'entrevistar-se amb bona part dels comissaris. Ha defensat que la conclusió a la qual va arribar era que hi havia una altra persona «millor» per tirar endavant el nou projecte, així com un nou equip. Entre d'altres, ha reconegut un cert «estancament» en les relacions amb el Ministeri d'Interior i que calia una orientació més territorial i amb accent en la feminització. El conseller no ha concretat quina serà la nova destinació del major, però sí que ha afirmat que l'oferta que li han fet està relacionada amb les qüestions d'anàlisi. Trapero, que s'incorporarà el 25 de gener, ha manifestat a la conselleria que vol fer les seves aportacions sobre la proposta rebuda. D'altra banda, s'ha mostrat partidari de canviar els protocols d'actuació dels Mossos, però ha afirmat que cal veure les conclusions de la comissió parlamentària que ha de treballar aquest tema. També ha dit que s'han posat un 1% de sancions en les inspeccions fetes pel compliment de la normativa covid.

No dona versemblança a les declaracions de Villarejo

Per últim, Elena no ha donat versemblança a les declaracions de l'excomissari policial José Manuel Villarejo. «D'aquest senyor no te'n pots refiar», ha dit. El conseller ha considerat que, amb les informacions que hi havia fins al moment, el judici es va celebrar i el cas està «tancat». Ha afegit que, en tot cas, si apareixen noves informacions, el jutge haurà de decidir si cal tornar a investigar. Per a Elena la credibilitat de Villarejo és «inexistent» i ha afirmat que el que caldria investigar és com una persona així va poder arribar a ostentar el poder que va ostentar.