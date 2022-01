Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home, de 57 anys, per la seva presumpta relació amb la persona que es va atrinxerar en un habitatge del barri de Sant Martí de Barcelona, després de disparar amb una arma de foc contra dues persones dissabte al migdia. La policia catalana manté oberta l’operació de recerca de l’autor dels trets, que va desaparèixer del pis després de diverses hores de setge policial, amb un dron i un helicòpter i desenes d’agents al carrer. Fonts dels Mossos van informar ahir que el detingut ahir no és el responsable directe dels trets, però està presumptament relacionat amb l’esmentat incident.

Dissabte, els Mossos van acordonar la zona entre el carrer Maresme i el carrer Pere IV i, després d’unes hores d’espera per iniciar l’operació, quan van entrar a l’immoble, no hi van trobar ningú a l’interior. En tot cas, la investigació continua oberta.