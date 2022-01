L’Acord Nacional per l’Amnistia i l’Autodeterminació segueix a l’espera que alguna cosa o algú l’impulsi d’una forma decidida. Transcorreguts gairebé vuit mesos des de l’arribada de Pere Aragonès al Palau de la Generalitat, s’ha mogut poca cosa per crear aquest òrgan unitari de l’independentisme que, en principi, havia de néixer en paral·lel a la taula de diàleg. I el que és més sorprenent, sent la responsabilitat del seu impuls del mateix Aragonès (així ho va anunciar en el debat d’investidura), el cert és que ni Junts ni la CUP han posat el crit al cel per l’incompliment del president. La taula de diàleg entre governs continua sent avui l’única proposta per canalitzar el conflicte català. Un fòrum que, davant del cicle electoral del 2023, es pot veure sotmès a fortes turbulències, fins al punt que el liquidi. Els independentistes, creguin o no en la utilitat de la taula de diàleg, constaten que fins al pròxim any no hi ha cap altra proposta realista i això congela, alhora, el disseny de plans alternatius a aquest fòrum. El límit de l’any 2023 no és res que es pugui considerar nou. La perspectiva del cicle electoral ja va portar CUP i ERC a preveure una qüestió de confiança d’Aragonès per a aquell any. Després del no anticapitalista als pressupostos de la Generalitat, aquesta moció ha estat posada en dubte.

L’Acord Nacional promès per Aragonès es va pensar en el seu moment amb dos objectius: escrutar la marxa de les negociacions amb el Govern central i decidir què fer si el diàleg fracassa. Les converses existeixen, són periòdiques, però no avancen més enllà dels consensos bàsics: l’amnistia, l’autodeterminació, la defensa de la sobirania parlamentària i l’activació del front exterior per internacionalitzar el procés. Quan entren en detall, el que seria el com, la disparitat d’estratègies (o directament la seva inexistència) encalla que hi hagi un pla unitari. «S’està treballant. Volem que funcioni, que [el seu naixement] no sigui només un impacte mediàtic d’un dia», responen veus republicanes a la pregunta sobre si el president activarà l’Acord de manera immediata. Fonts de Junts asseveren que, des del passat mes d’agost, quan van proposar els candidats, «no s’ha avançat res».

La caució anticapitalista

La CUP, acostumada a trepitjar l’accelerador, ara no vol pressionar davant el temor que aquest nou òrgan sigui un altre espai estèril que quedi en res. Deixa així que el nucli impulsor (David Fernández, Marina Geli, Quim Forn i Carme Forcadell) treballi amb discreció i s’activi públicament quan hi hagi un horitzó més prometedor per a l’independentisme. Per als anticapitalistes, la taula de diàleg és un mur que frena la mobilització i, per tant, el desenvolupament d’un full de ruta nou. Els anticapitalistes consideren que l’única manera d’avançar és agitant els carrers en altres lluites, com el dret a un habitatge digne i la immersió lingüística, per evidenciar que «els marges de la Constitució són estrets per als seus anhels». Això es tradueix a poder arribar a sectors socials no alineats amb el procés per eixamplar la base i generar «una revolució democràtica, vinculant drets a sobirania», que activi una mobilització que sigui «insostenible» per a l’Estat, fins al punt que requereixi l’atenció de la comunitat internacional i forçar ERC perquè dinamiti la taula.

L’altra partida de Junts

Junts juga a una altra partida, que és la del desgast del soci d’executiu. El xoc amb Aragonès relacionat amb l’alineació puigdemontista a la taula de diàleg no ha mogut gens ni mica el partit. Com resumeix una veu de JxCat, «és perfecte que no estiguem a taula, perquè no hi ha cap avenç». L’estratègia de Junts és que ERC carregui amb la responsabilitat tant del fet que la taula de diàleg no doni fruits com que no s’activi el fòrum on s’hauria de dissenyar el pla b. De fet, hi ha qui, dins del partit, considera que és un error important que hi hagi dirigents, com Laura Borràs i Quim Torra, que es fustiguin en públic per no tenir ja acordat un full de ruta, perdent així l’oportunitat que siguin els republicans els que carreguin en solitari amb aquest problema.

Això sí, Junts, com la CUP, reconeix la dificultat d’acordar ara un pla conjunt: «No passa res per reconèixer que hi ha moments en què no saps per on navegar», reconeix un autoritzat portaveu de la força postconvergent. Per als republicans no hi ha cap altra opció que la de persistir al fòrum de diàleg amb l’Estat fins que s’esgoti. Creuen que potser s’aconseguirà un referèndum? No. Però sí que tenen meridianament clar que la part catalana no es pot aixecar de la taula i, esperen, que sigui la part de l’Estat la que, als ulls de la comunitat internacional, bloquegi el diàleg. Fins que això no passi i fins que el vot a partits independentistes s’elevi força més d’on està avui, aquest mateix principi de realitat que ERC aplica a l’1-O (que no hi va haver suport internacional) val també per a qualsevol pla que no sigui «realista», com va assenyalar el president al seu missatge de Sant Esteve.