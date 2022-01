El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va revelar ahir que va renovar la cúpula de Mossos sense avisar Junts, perquè considera que aquesta decisió formava part de les seves facultats al capdavant del departament, i que ha ofert al cessat major dels Mossos Josep Lluís Trapero un lloc d’«anàlisi» dins del cos. En una entrevista a RAC1, va afirmar que quan va assumir el càrrec com a conseller no tenia en ment substituir Trapero, sinó que va prendre la decisió després d’una ronda de converses amb comandaments de Mossos per prendre-li «el pols» al cos. «Era bo incorporar una persona que tingués més orientació cap a temes territorials», va defensar sobre el nomenament del nou major, Josep Maria Estela, que abans va ser cap de la regió policial del Camp de Tarragona. Segons va explicar Elena, Interior ha traslladat un document a Trapero amb les tasques que creuen «que hauria de fer» -sobre anàlisis i riscos de futur- i ell ha demanat uns dies per examinar-ho abans de reincorporar-se el dia 25. També va negar que la destitució estigués relacionada amb una suposada negativa de Trapero a posar un escorta al líder d’ERC, Oriol Junqueras, una qüestió que es decideix «des de la comissaria d’informació» i la Direcció General de Policia.

Elena va assegurar que no li «consta» que l’intendent i excap d’investigació criminal Toni Rodríguez es trobés amb ingerències en investigacions que afectaven el llavors conseller Miquel Buch i l’actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, i que, en tot cas, els Mossos d’Esquadra i la conselleria investigaran qualsevol denúncia. Va assenyalar que no hi ha cap investigació en risc i que el trasllat d’intendents i comissaris a altres destins al territori -com ha passat amb Rodríguez, destinat a Rubí- és habitual: «Per trajectòria personal abans em moro, li ho dic amb sinceritat, que tapar la corrupció». També va explicar que vol comparèixer davant del Parlament per donar explicacions sobre aquests relleus «com més aviat millor», després que així ho demanessin els grups de l’oposició. Sobre la possibilitat de reobrir la investigació sobre el 17-A, després de les declaracions de l’excomissari José Manuel Villarejo, va explicar que no li correspon pronunciar-se sobre un cas que, en el seu moment, els Mossos ja van tancar, si bé creu que el Govern ha de donar explicacions sobre «qui era aquest personatge» i quins poders tenia.