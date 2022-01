L’Audiència Nacional ha ordenat que es permeti als tretze presumptes membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) processats per terrorisme accedir als arxius originals de «totes les escoltes telefòniques» que es van realitzar a la investigació, en contra d’allò acordat pel jutge. La secció segona de la Sala Penal ha estimat parcialment el recurs de dos dels processats en considerar que «la petició de conèixer el contingut íntegre» de les converses forma part del «dret a la defensa» dels investigats, a qui únicament es va facilitar la transcripció realitzada pels agents.

Per això, revoca la interlocutòria del jutge i ordena, a més de l’accés íntegre a les escoltes sense editar, la certificació de les resolucions on s’acordaven les intervencions telefòniques, la instal·lació de dispositius d’escoltes, les balises de seguiment o altres intervencions de comunicacions i moviments dels investigats, així com la certificació de la interlocutòria que acordava l’arrest de Jordi Ros. En una interlocutòria, el tribunal indica que no es pot negar «l’oportunitat i conveniència» que els imputats accedeixin als elements que el jutge va tenir en consideració per processar-los.