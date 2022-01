La denúncia que portarà l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a declarar com a imputada per la concessió de subvencions el 4 de març no és la primera que rep ella o algun dels seus regidors. En sumen 11, de les quals 10 han sigut arxivades.

1.Agbar contra Eloi Badia Querella d’Agbar contra el regidor Eloi Badia per un informe encarregat sobre els actius de l’empresa, que aquesta va considerar un delicte d’injúries i calúmnies. Arxivada el 2018. 2.Agbar contra Eloi Badia (2) Querella d’Agbar contra el regidor Eloi Badia per un article publicat a la premsa en el qual l’empresa va apreciar revelació de secrets, injúries i calúmnies. Arxivada el 2018. 3.Atir El Paral·lel i Inversiones Hoteleras Atir contra Janet Sanz Es querella contra la tinenta d’alcalde Janet Sanz per denegació de llicència de construcció d’un hotel a Drassanes. Per prevaricació. Arxivada el 2018. 3.MKPremium contra Gala Pin Es querella contra l’exregidora de Ciutat Vella per atribuir violència immobiliària a l’empresa, que va apreciar l’existència de calúmnies i injúries. Arxivada el 2019. 4.Patronal Unauto-VTC contra Colau Querella presentada arran de l’aprovació del reglament de l’AMB que establia les condicions per a les llicències VTC. Va ser presentada contra l’alcaldessa per prevaricació, malversació i desobediència. Desestimada el 2019. 5.Denúncia pels blocs de formigó L’advocat Daniel Vosseler va presentar una denúncia per la col·locació de blocs de formigó a la calçada, que va considerar un risc per a la circulació. Arxivada el 2020. 6.Vauras Investment contra Colau i regidors Querella de Vauras Investment S.L. contra Ada Colau, Lucía Martín i Marc Serra per coaccions, extorsió i prevaricació, entre d’altres. Arxivada el 2020. 7.Ciutadans contra Colau Denúncia presentada pel grup municipal de Ciutadans contra Colau per fragmentar contractes per evitar concursos. Arxivada pel Tribunal de Comptes el 2020. 8.Agbar contra Colau i Eloi Badia Querella contra Colau, Eloi Badia per encarregar estudis sobre l’aigua al·legant que el govern local no és competent en la matèria i per subvencions a Aigua És Vida, la PAH i l’Aliança contra la Pobresa Energètica. Arxivada el 2021. 9.Advocats catalans per la Constitució Denúncia contra Colau, Asens, Pisarello, Gala Pin, Vanessa Valiño, Laia Ortiz, Laura Pérez i Eloi Badia per les subvencions denunciades ara de nou. Arxivada el 2021. 10.London Private Company els Pares Paüls contra Janet Sanz Querella presentada per la decisió d’evitar la construcció d’un hotel a la Casa Buenos Aires. Els denunciants van al·legar prevaricació, obstrucció a la justícia i omissió del deure de perseguir delictes. En curs.