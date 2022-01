La sisena onada de la pandèmia continua a l’alça a Catalunya impulsada per la variant òmicron. I les escoles no se’n salven. Per primera vegada en aquesta onada s’ha superat la xifra de 100.000 persones confinades en l’àmbit educatiu. Una xifra que feia mesos que no es registrava. Concretament, i segons les dades del Traçacovid de la Conselleria d’Educació, hi ha un total de 101.276 persones confinades. D’aquestes, 93.826 són alumnes i 7.409 són professors. Les xifres augmenten, a més, a un ritme vertiginós. Són 15.957 persones més que el dia anterior. Malgrat que els números són molt voluminosos, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha estimat que si no s’hagués modificat el protocol escolar de quarantenes ara hi hauria uns 600.000 alumnes confinats per brots de covid-19, si no s’hagués modificat el protocol escolar davant l’auge de la sisena onada de la pandèmia de coronavirus.

El canvi de protocol, acordat abans de la tornada al col·le, preveu que només es confinarà una classe quan hi hagi cinc o més positius. Aquesta mesura es va impulsar per garantir la presencialitat a les aules, quan fins aleshores el protocol estipulava que en cas de registrar un cas positiu de covid-19 es confinava tot el grup per tallar les cadenes de transmissió. Els casos de positius a les aules també segueixen a l’alça. En les últimes 24 hores s’han registrat 17.442 casos més. D’aquests, 15.828 són alumnes i els 1.590 són professors. En els últims set dies, s’han registrat a les escoles catalanes 62.374 positius entre els alumnes, 7.225 entre docents i PAS i 36 entre el personal extern. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha remarcat que Catalunya, a diferència d’altres comunitats, detecta més casos entre l’alumnat pel programa de tests d’antígens gratuïts que ofereix als alumnes quan es detecta un positiu a classe. En la primera setmana d’escola, farmàcies i CAPs van realitzar 160.000 TAR a companys de classe d’un positiu, cosa que va permetre detectar 11.500 casos de covid. L’increment dels contagis ja es comença a notar també en el nombre de grups escolars confinats. A l’inici del segon trimestre després de les vacances de Nadal, fa 10 dies, amb prou feines hi havia aules confinades a causa del nou protocol de quarantenes, que determina que només es confina una classe quan hi ha cinc o més positius. Doncs aquesta situació ja s’està donant amb més freqüència, com reflecteixen les dades: hi ha 158 grups classe confinats, davant els 80 de dimarts, els 73 de dilluns o els 11 de divendres passat. El trimestre anterior, quan per confinar un grup educatiu era necessari un sol contagi, va acabar amb 273 aules en quarantena. Al ritme actual, a aquesta xifra s’arribarà ben aviat. Un total de 115 escoles tenen grups confinats, quan el dia anterior eren 60. Totalment tancats hi ha sis centres, que són les escoles d’educació infantil La Falguereta de Fogars de la Selva, La Mainada de Menàrguens (Lleida), Casamada de Castellar del Vallès, Mafalda de Reus i Pam i Pipa de Santpedor, a més de l’escola rural Tuixent de Josa i Tuixent (Lleida).