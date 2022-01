L’alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha estat citada a declarar com a imputada el proper 4 de març al Jutjat d’Instrucció número 21 de la ciutat pels presumptes delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació de cabals públics, tràfic d’influències i negociacions prohibides. L’Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica s’ha querellat contra ella arran de les subvencions concedides per l’Ajuntament de Barcelona a diverses entitats afins, entre elles l’Observatori DESC -Colau va treballar-hi abans d’entrar a la política-, la Plataforma de Afectats per la Hipoteca (PAH) -de la qual era portaveu i cap visible-, Aliança contra la Pobresa Energètica o Enginyers Sense Fronteres.

D’aquest cas se n’ha fet càrrec la Fiscalia Anticorrupció, que ja va examinar una denúncia semblant i que va ser arxivada, i no el fiscal adscrit al jutjat. La nova querella sosté que l’Ajuntament va signar de manera «arbitrària», discrecional i sense pública concurrència les subvencions per a diferents projectes sota sospita. En aquest sentit, el togat va acordar al desembre que es recaptessin els expedients dels convenis signats per les organitzacions enumerades a la querella per a l’obtenció o concessió de subvencions en el període 2014-2021. Així mateix, va requerir a la fiscalia que li remetés la integritat de les gestions administratives que van fer arran d’una anterior denúncia similar arxivada per la fiscalia.

L’arxiu fa uns mesos d’una denúncia similar, però presentada per una altra entitat, va ser una dada que Colau va destacar després de ser preguntada per la citació judicial. L’alcaldessa va explicar que aquesta citació no ha estat rebuda per l’ajuntament i que l’havien conegut a través de mitjans de comunicació, cosa que li ha semblat «sorprenent». «Aquest matí els serveis jurídics s’han dirigit al jutjat per personar-nos i mostrar la nostra voluntat de col·laborar i donar la informació que calgui», va afegir. Colau va mostrar la seva «perplexitat» per la dada que els fets denunciats ja van suscitar l’obertura d’una investigació per part de la fiscalia que va ser arxivada el juliol.