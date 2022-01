Acord entre els partits del Govern i altres forces per aprovar una nova llei que blindi alternatives als desnonaments a Catalunya. Finalment, després d’àrdues negociacions, les diferències entre els grups d’ERC, els comuns, la CUP i JxCat -que va esmenar el text que havia signat a l’inici- s’han superat i aquesta norma, bàsica per evitar escenes de conflicte i de desesperació especialment en famílies desafavorides, està a punt per veure la llum.

Les entitats socials, especialment la PAH, exigien que aquest acord es concretés com més aviat millor, atès que es tracta d’una llei conseqüència de la norma 24/2015 d’habitatge i pobresa energètica, fruit d’una iniciativa legislativa popular.

Junts exigia compensar els propietaris, definir de manera més clara què es considera gran forquilla d’habitatge i reduir les condicions i terminis per accedir al lloguer social obligatori. En tot això s’han superat les diferències i a partir d’ara els promotors polítics de l’acord esperen votar-lo al Parlament com més aviat millor. «Ningú no ha fet grans renúncies ideològiques», afirma un dels diputats d’esquerres implicat en les converses, no exemptes d’alta tensió fins i tot entre socis del Govern. «El que s’ha pactat no té cap relació amb el que reclamava Junts», assegura un altre parlamentari progressista. La incògnita ara és si el PSC, que no va estar d’acord amb la llei de limitació dels preus del lloguer però sí que ha donat suport a altres iniciatives socials en relació a l’habitatge, s’acabarà unint al grup de partits que ja disposen de majoria per aprovar la llei. «Mantenim les nostres esmenes però l’últim text redactat entre els grups que proposen la llei s’acosta molt a algunes de les nostres esmenes», afirmen els socialistes en to conciliador. Pel que fa a la PAH, ahir va celebrar l’acord.

Quant al quan, els terminis del Parlament mai no són definitius i tenen tendència a allargar-se, però en disposar l’equip de la ponència d’un text acordat, al febrer ja es podrà reunir la comissió parlamentària per votar les esmenes que segueixin presentant grups contraris a la llei. Després serà el ple de la Cambra el que avali definitivament aquesta norma.