El pols ha començat. I ha començat molt fort. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va anunciar ahir que el seu grup votarà en contra de la reforma laboral del Govern del PSOE i Unides Podem tret que accepti sis peticions. Mentre això no passi, el rebuig serà l’opció. «Esquerra no vota projectes personals», va concloure.

«Pinta regular». Aquestes dues paraules són les que va fer servir el portaveu de la formació independentista per pronosticar un desenllaç de la negociació. Aquesta va ser l’expressió potser més suau de les que va fer servir el diputat a la conferència de premsa que va convocar per deixar clara la posició d’ERC, que és el no, perquè, com a partit d’esquerres, els republicans no poden acceptar el contingut del decret que deroga parcialment el model del PP, que data del 2012.

Gairebé tota la resta que va dir va ser contundent. El dirigent republicà va acusar el Ministeri de Treball de mentir i d’intoxicar quan els seus portaveus van explicar als mitjans de comunicació que fa dies que parlen amb Esquerra sobre aquest decret. «Els dono la meva paraula», va emfatitzar, que «és fals» que hagin parlat amb el partit. La direcció d’Esquerra està molesta perquè aquests contactes s’han produït amb l’entorn, però no amb l’estructura orgànica i ni de bon tros amb el grup parlamentari, en concret amb el mateix Rufián.

Rufián, sense abandonar el to dur, va lamentar que part del Govern contempli la possibilitat que Cs avali la reforma laboral i, sobretot, el portaveu d’ERC va denunciar que pràcticament tot l’executiu de coalició hagi plantejat la reforma del mercat de treball com si es tractés de «llenties».

El portaveu dels independentistes al Congrés va destacar que segueix endavant amb la seva intenció de negociar el decret malgrat, a més, que els sindicats estiguin conformes amb el que hi consta.