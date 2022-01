El TSJC ha ratificat aquest dijous la limitació de les reunions a 10 persones, l'ús del passaport covid i l'aforament del 70% en cerimònies religioses i civils. L'autorització arriba després que la Generalitat anunciés aquesta setmana que demanaria la pròrroga de totes les mesures vigents, excepte el toc de queda, que decau. Així, la nova resolució del Govern entra en vigor a partir d'aquesta mitjanit i les mesures estaran vigents des de la seva publicació al DOGC i per un període de set dies. També es mantenen el tancament de l'oci nocturn i les restriccions en els aforaments a l'interior de la restauració, el comerç, les instal·lacions esportives i la cultura.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va defensar dimarts el manteniment de la major part de restriccions perquè encara no s'havia arribat al pic de la sisena onada. Segons el Govern, la situació no permet encara reobrir l'oci nocturn o treure la limitació a 10 persones en les trobades si bé també ha dit que aquesta darrera hauria de ser la següent mesura a aixecar-se. D'altra banda, es considera que en l'escenari actual de la pandèmia es pot "prescindir" del toc de queda.

Sobre el passaport covid, l'executiu espera tenir l'informe del comitè d'experts sobre la seva utilitat en el context generat per òmicron abans de prendre cap decisió. Així, per ara es manté el requisit de presentar-lo per accedir a establiments com ara gimnasos, locals de restauració o sales de concert.

Contagis elevats

Juntament amb la petició de pròrroga de les mesures s'adjunta un 'informe de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC) del 19 de gener que recull xifres com ara una incidència acumulada (IA) que continua en una xifra molt elevada i se situa en els 2.379 casos per 100.000 habitants els darrers 7 dies, amb una mitjana 26.013 nous casos diaris diagnosticats els darrers 7 dies.

L'informe de l'ASPC també recull que el nombre de professionals sanitaris en situació de baixa per incapacitat temporal derivada de la covid-19 (contagis, aïllaments, COVID persistent, etc.) ha passat de 3.724 el 4 de gener a 4.081 a 10 de gener.

Argumentari del tribunal

En l'argumentari exposat en la interlocutòria, els magistrats del TSJC reconeixen la importància de la pandèmia i les seves onades i esperen que les mesures que s'autoritzen contribueixin a mitigar "el risc" derivat d'activitats amb "important interacció social". Reconeixen que l'informe de l'ASPC mostra un nombre de contagis "molt elevat", especialment entre els menors d'edat i coincidint amb el reinici del curs escolar.

També exposen que fins ara la pandèmia ha continuat provocant "nombrosos" morts i hospitalitzats i ha "obligat" a prendre mesures preventives. "La sala no pot romandre aliena a l'enorme magnitud dels efectes", indiquen. A més, afegeixen que la situació presenta unes característiques "bastant desfavorables" en què cal garantir els "limitats recursos" del sistema d'assistència sanitària.

Per tot plegat, conclouen que cal preservar drets fonamentals com "la vida, la integritat física i el dret a la protecció de la salut", representatius d'un interès públic comú i principal criteri a tenir en compte en plena pandèmia.