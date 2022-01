El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va alertar ahir d’un augment d’agressions a personal sanitari i actes vandàlics a centres d’atenció primària, com el que es va produir a la matinada d’ahir a tres ambulatoris de Mataró, on es van fer pintades «agressives». Argimon va comparèixer en una sessió telemàtica de la Comissió de Salut del Parlament per presentar el Pla de Salut 2021-2025.

Durant la seva intervenció, Argimon va fer al·lusió a «fets desagradables» que es produeixen darrerament amb «massa regularitat» a l’atenció primària. Va explicar que en les últimes setmanes s’han produït agressions verbals al CAP de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, on també hi va haver un altre episodi «més enllà del verbal». «I aquest matí també ens hem despertat amb tres pintades a tres centres de Mataró, que són agressives, parlant d’assassins; i la gent està molesta», va relatar. El conseller de Salut va expressar que és un tema que cal afrontar perquè «va en augment». En el cas de la capital del Maresme, la televisió de Mataró va publicar que dos dels centres afectats corresponen al CUAP i al CAP Ronda Cerdanya. Saturació de l’atenció primària Aquests fets es produeixen en un moment de saturació de l’atenció primària, que el dia 17 de gener va batre el rècord absolut de visites relacionades amb la covid-19 (102.317 en un sol dia), fet que, afegit a les baixes de personal sanitari també per coronavirus, repercuteix en el funcionament del servei. El conseller de Salut va avisar l’Estat que ha de destinar uns 1.400 milions d’euros a Catalunya en fons covid perquè el sistema no quedi més afeblit, en un moment en el qual veu amb preocupació la tendència a l’alça, els últims anys, de la contractació de mútues privades. Argimon es va mostrar convençut que els fons de l’Estat arribaran, però en el cas que no sigui així, es va comprometre a «buscar-los d’una altra manera» des de la Generalitat. Va afirmar que aquest és un compromís del Govern, com ho és també la millora de condicions per als professionals sanitaris, esgotats després de dos anys de pandèmia.