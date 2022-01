El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha estimat aquest divendres que, si tot va segons el previst, a l'abril hi haurà un canvi en la gestió de la pandèmia, de manera que s'eliminaran les quarantenes planificades, fins i tot en positius, ni es comptarà cada nou cas de covid. Argimon ha destacat, en una entrevista amb RAC-1, que la pandèmia «desaccelera» des de fa sis dies a Catalunya i que en els últims tres dies hi ha hagut un «fre» en el creixement a les ucis. De cada 1.000 persones contagiades, 0,6 ingressen a les unitats de crítics, mentre que fa dos mesos eren gairebé 4, ha comparat. Aquests elements, afegit a la cobertura vacunal, la immunització per infecció de milers de catalans i que òmicron és majoritàriament lleu, dibuixa un escenari de futur «optimista», ha ressaltat el conseller.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ja va anunciar que Espanya anava de camí per gripalitzar la covid. Es tractaria la covid com una malaltia endèmica. És a dir, gripalitzar el virus i no notificar-ne diàriament els casos. «Crec que complim les condicions perquè, amb precaució i a poc a poc, comencem a avaluar l'evolució d'aquesta malaltia amb paràmetres diferents [similars als que s'utilitzen en la grip]», assenyalava Pedro Sánchez en una entrevista a la SER. Tanmateix, Argimon ha puntualitzat que encara queden uns mesos d'hivern durant els quals «ho passarem malament», perquè l'elevat nombre de contagis –800.000 infectats des del 20 de desembre a Catalunya– afecta el funcionament de l'escola, del sistema sanitari i de les empreses. Però per a finals de març o abril el conseller ha pronosticat que, si tot va segons el previst i no apareix cap altra variant, la pandèmia es gestionarà «de manera diferent». «Si la malaltia és com ara, fonamentalment lleu, té poc interès comptar cada cas», ha ressaltat el conseller. Així, la previsió és que al març el sistema de salut deixi de fer proves en cada cas sospitós o contacte estret i la vigilància epidemiològica es canalitzarà a través de la recollida de mostres a entre 300.000 i 500.000 persones per veure quins virus circulen en cada moment.

Control de mutacions

A partir de les dades recollides, el sistema calcularà la incidència del coronavirus, farà seqüenciacions per controlar mutacions i vigilarà els casos més greus, els que acabin a l'hospital. També ha previst que al març decaiguin les quarantenes planificades, fins i tot entre els infectats, i que la gestió sigui similar a la de la grip: si algú és positiu i té febre o malestar, es continuarà recomanant quedar-se a casa i, si la situació empitjora, consultar el CAP, però sense protocol de confinaments.

Futures restriccions

Sobre les restriccions, ha explicat que les revisaran la setmana vinent i que es podrien anunciar canvis. Argimon ha dit que ara no prendrien les mateixes mesures que es van decidir a les portes de Nadal coneixent l'afectació d'òmicron, majoritàriament lleu. El cap de setmana preveuen rebre l'informe de revisió del certificat covid per part del comitè científic assessor.