La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenat retirar l’escó al diputat de la CUP Pau Juvillà i que el seu lloc al Parlament l’ocupi el candidat següent de la llista dels anticapitalistes. El diputat, que també és secretari tercer de la Mesa de la Cambra, es va negar a despenjar durant la campanya de les eleccions del 2019 uns llaços grocs del seu despatx, quan era regidor a Lleida, i va ser condemnat per desobediència a sis mesos d’inhabilitació.

La incògnita ara és què farà Laura Borràs. La presidenta del Parlament, amb el suport dels partits independentistes, va dir al desembre que «no té potestat ni voluntat de retirar l’escó a ningú» perquè la seva missió és preservar la sobirania de la cambra, i el ple va votar no retirar l’escó a Juvillà.

Ara, la JEC diu que el diputat està afectat per una «causa d’inelegibilitat sobrevinguda» després de la sentència. La decisió de la Junta és ferma en via administrativa, però es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Suprem.

Després de la condemna de Juvillà, el desembre passat, tant Ciutadans com Vox i el PP van reclamar que, en conseqüència, se li retirés l’acta de diputat del Parlament i van elevar un escrit a la Junta Electoral Central per pronunciar-se sobre el tema.

La JEC va donar la raó als tres partits recordant que el delicte de desobediència pel qual ha estat condemnat Juvillà és dins del capítol de delictes contra l’administració i, per tant, segons la llei la condemna es converteix en causa d’inelegibilitat encara que la sentència del TSJC no sigui ferma, perquè hi pot haver recurs davant el Suprem.

L’organisme arbitral que presideix el magistrat Miguel Colmenero es va dirigir al Parlament perquè informés de les seves actuacions i la cambra va contestar que no aprecia cap motiu per retirar l’escó al diputat.

A la resolució d’ahir, la JEC es reafirma que Juvillà ha de perdre l’escó i, davant l’actitud del Parlament, fa el pas de retirar-li la credencial i d’iniciar el procés perquè pugui ser substituït pel següent de la llista.

Quan es va produir la condemna, es va obrir el debat al Parlament sobre si Juvillà pot conservar l’escó mentre el Suprem no es pronunciï, i per això ja es va inclinar Borràs, que ara haurà de decidir si acata l’acord de la Junta Electoral Central.

De fet, el ple del Parlament va aprovar el 17 de desembre un dictamen perquè Juvillà mantingués la seva acta mentre no hi hagués sentència ferma del Tribunal Suprem.

Juvillà i Borràs oferiran avui una roda de premsa conjunta per respondre a una decisió que la CUP considera una «ingerència» i davant la qual reclama «obediència al Parlament». El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va destacar que la decisió «només persegueix la llibertat i els drets polítics més elementals».