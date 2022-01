Un total de quinze cavalls van morir el 18 de gener per l'atac de gossos salvatges a Escòs, al Pallars Sobirà. Els animals, envestits pels gossos, es van despenyar en un barranc i van caure per un precipici d'uns 30 metres. Els tretze poltres i les dues eugues, van morir al fons del barranc, molt a prop del punt de captació de l'aigua de boca del poble. L'alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla, ha explicat que ràpidament es va reconduir la captació de l'aigua i es va solucionar el problema perquè no hi hagués perill pels veïns. Els cavalls morts es troben en una zona de difícil accés d'on s'hauran de treure amb helicòpter. Els Agents Rurals han aixecat acta dels fets ocorreguts i treballen en les tasques de retirada dels animals. Pel que fa als gossos salvatges, que van albirar veïns del poble d'Escòs, no han pogut ser localitzats.