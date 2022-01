Un total de 15 cavalls van morir el 18 de gener per l’atac de gossos salvatges a Escòs (Lleida). Els animals, envestits pels gossos, es van estimbar en un barranc i van caure per un precipici d’uns 30 metres. Els tretze poltres i les dues eugues van morir al fons del barranc, molt a prop del punt de captació de l’aigua per al poble. Els cavalls es trobaven en una zona de difícil accés des de la qual van ser traslladats en helicòpter a una planta de tractament de cadàvers.