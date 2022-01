El Govern català farà a finals de la primavera una consulta vinculant entre els ciutadans de l’Alt Pirineu i Aran per decidir si volen uns Jocs Olímpics d’Hivern l’any 2030. Així ho va anunciar la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, a la primera reunió de la Taula de representació territorial de la candidatura olímpica. En roda de premsa posterior, Vilagrà va detallar que la consulta es farà entre la població de més de 16 anys de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Jussà, l’Alt Urgell i la Cerdanya, unes 63.000 persones segons l’executiu.

«La consulta i la pregunta no estan tancades, però serà una pregunta clara de suport a la candidatura i serà vinculant», va remarcar la consellera prometent acatar-ne el resultat. D’altra banda, va explicar que abans de la consulta es farà un «bon procés participatiu» al territori per informar institucions, entitats i ciutadania sobre la candidatura i les propostes del Govern. En tot cas, ja va apuntar que el que plantegen és una candidatura «sòlida, coherent i sostenible» que no suposi «obres faraòniques» per a disciplines esportives sense tradició a Catalunya.

De fet, encara no s’ha tancat quines disciplines es podrien fer al territori en funció dels equipaments, les infraestructures i la pràctica esportiva i no es descarta recórrer a altres territoris.

En aquest sentit, Vilagrà va argumentar que el Comitè Olímpic Internacional preveu la possibilitat de candidatures amb més d’un estat, si bé el Govern ha posat a disposició els equipaments perquè el «centre» estigui al Pirineu català i en tot cas hi hagi col·laboracions externes «minoritàries». La consellera va admetre que és possible que alguna disciplina es desenvolupi a l’Aragó i va concretar que no se n’ha parlat amb Andorra.

La secretària general de l’Esport, Anna Caula, va situar la bona experiència de Barcelona‘92 com a referent i es va mostrar convençuda que la candidatura del Pirineu també pot ser «transformadora». «El 92 vam fer ciutat, ara farem país», va dir, i va fer valdre el teixit esportiu, les entitats i les federacions. Segons Caula, les instal·lacions han d’enriquir el territori i permetre que després el llegat creixi i la ciutadania tingui més recursos.

Vilagrà va reconèixer que la marca Barcelona «és molt potent» i, per tant, que hi figuri tant Pirineu com Barcelona al nom de la candidatura no és qüestionable.