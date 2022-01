La jurista Maria Eugènia Gay va prometre ahir vetllar pel diàleg i l’estabilitat a Catalunya com a nova delegada del Govern. Va prendre possessió del càrrec conscient que li toca viure un escenari de distensió institucional marcada per una taula de governs per a la qual va receptar, sense esmentar-la, la «recerca de consensos». Això sí, des de la «màxima rigorositat per preservar l’Estat de dret» i la defensa de postulats democràtics per servir el ciutadà.

Acompanyada per la plana institucional, l’exdegana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona va recollir el testimoni de la històrica dirigent socialista Teresa Cunillera fent valer el seu llegat «progressista» i la col·laboració entre administracions, especialment en aquests temps de pandèmia. La seva intenció, va dir, és generar consensos, «buscar complicitats i fer de la paraula el centre de gravetat i el punt de trobada de l’acció institucional» perquè només des del reconeixement a la pluralitat, lluny «dels egoismes excloents», es poden encarar els problemes «reals» dels catalans.

Després de tancar el seu compromís per l’estabilitat i el pluralisme com a «salvaguarda de drets i llibertats», va pronunciar un al·legat feminista per a la igualtat, un repte que va animar a encarar de manera col·lectiva, perquè «no hi haurà llibertat mentre hi hagi violència masclista». «Hi ha 1.126 víctimes des del 2003 i els assassinats a dones són la punta de l’iceberg d’una xacra insuportable en ple segle XXI», va deixar anar. I va fer una crida als poders públics a lluitar contra el masclisme «sense matisos».

Així mateix, va posar en valor la feina dels servidors públics en plena pandèmia, «determinants per al desplegament dels serveis essencials», un agraïment al qual es va sumar la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. La també portaveu del Govern va destacar que la delegació passi de dona a dona com una «marca de l’estil i els trets d’identitat» de l’executiu i va agrair la col·laboració de Cunillera per a la «normalització de les relacions» entre governs.

Així, va advocar per la resolució dialogada del conflicte polític, i va demanar a tots els actors implicats en la seva resolució actuar des de la «lleialtat institucional», reconeixent-se mútuament per apropar postures. «Espanya no pot prescindir de cap dels seus fills i filles i és prou gran perquè capiguem tots i totes», va assenyalar.