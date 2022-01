El Parlament lliura la batalla pel diputat i secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà, fins que la condemna sigui ferma. Els grups sobiranistes no tenen la intenció de seguir, per ara, el criteri de la Junta Electoral Central (JEC), que dijous va ordenar la retirada del seu escó després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va condemnar a sis mesos d’inhabilitació i a pagar una multa de 1.080 euros per negar-se a retirar els llaços grocs del seu despatx a la Paeria de Lleida durant el període electoral del 2019, quan era regidor.

La presidenta de la cambra, Laura Borràs, ja va manifestar que defensaria la seva acta almenys fins que el Tribunal Suprem (TS) intervingui o la decisió sigui ferma, per la qual cosa ara el Parlament es concentra a esprémer totes les vies judicials possibles per blindar-lo. Així, la cambra presentarà un recurs contenciós administratiu amb petició de mesures cautelars davant l’alt tribunal que avalarà la Mesa dilluns, igual que ho farà el mateix parlamentari, que, alhora, prepara un altre recurs de cassació contra la sentència del TSJC .

Organisme «administratiu»

«Esgotarem totes les vies possibles», va explicar Juvillà en una roda de premsa flanquejat pels membres independentistes de la Mesa i un diputat dels comuns. «El Parlament és competent en aquesta qüestió i vam aprovar un dictamen amb 113 diputats. La JEC no és un organisme judicial, sinó administratiu amb funcions molt concretes i centrades en el procés electoral», va afegir, fent valer la potestat de la cambra. Preguntat per si deixarà el seu càrrec quan la sentència sigui ferma, va aclarir: «A la CUP ni ens aferrem ni renunciem a res, es tracta de fer d’aquesta i d’altres causes una eina de denúncia, no de la repressió una arma».

Però, mentre la sentència no sigui ferma, sí que activen tots els mecanismes a la seva disposició per evitar una inhabilitació «exprés» com la de l’expresident Quim Torra. La maniobra ideada pels anticapitalistes passa per defensar davant de la justícia la validesa de l’acord de la comissió de l’Estatut del Diputat -que es va aprovar amb àmplia majoria al ple el 17 de desembre-, actuant aquest com una forma d’aval que serveixi Borràs per poder desatendre el requeriment de treure-li l’escó, al·legant que la JEC és un òrgan administratiu i no judicial i que la «sobirania» parlamentària pot estar per sobre fins que no hi hagi decisió del Suprem.

La JEC, per contra, defensa que el diputat està afectat per una «causa d’inelegibilitat sobrevinguda» després de la sentència del TSJC, però, com que es pot presentar un recurs contenciós administratiu davant el TS, els sobiranistes esperen poder dilatar els terminis. La defensa del diputat està estudiant, així mateix, si presenta o no mesures cautelars o cautelaríssimes.

La CUP va trobar una escletxa legal en una sentència sobre la petició d’empara de Torra al Suprem, quan va ser inhabilitat pel TSJC, de la qual es desprèn que mentre l’alt tribunal es pronuncia sobre un recurs, són competents tant la JEC com el Parlament per decidir si un diputat queda suspès cautelarment o no.

El PSC, que va avalar el dictamen en defensa de Juvillà a la comissió i al ple, ara se’n manté al marge i no va aparèixer a la fotografia d’unitat. Fonts del partit afirmen que el Parlament pot activar totes les vies judicials que tingui a la seva disposició i que mentre hi hagi canals oberts poden ser explorats sense contravenir l’ordenament jurídic.

Cs va registrar un escrit a la Mesa en què sol·licita que es designi un substitut i que se suspengui Juvillà de totes les funcions i atribucions, així com que es declarin nul·les les seves decisions des de dijous. Fonts del PPC expliquen que el partit es dirigirà al TS perquè hi intervingui i Vox avisa Borràs que la denunciarà si «desacata» l’ordre de la JEC.