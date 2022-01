El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va denunciar ahir a Vic que la sentència que obliga les escoles a fer un 25% de les classes en castellà és «una mena de 155 educatiu» i va assegurar que és «un intent de trencar el consens» al voltant del model «d’èxit» de l’escola catalana.

Durant les declaracions, Aragonès va avançar que el Govern defensarà el català a l’escola «amb totes les eines a l’abast». A més, va garantir als docents del país que és l’executiu qui assumeix «la responsabilitat política, jurídica i d’actuar en defensa del model d’escola catalana». «Els docents han de saber que tenen el Govern al seu costat», va insistir, i va afegir que treballaran perquè famílies, alumnes i docents «tinguin la màxima seguretat jurídica».

El president de la Generalitat va assegurar que defensaran el model «amb tots els recursos a l’abast» i va explicar que amb el termini per a presentar preguntes que s’obre tenen «l’oportunitat» de fer efectiva aquesta defensa. En ser preguntat per si el Govern es planteja desobeir la sentència, Aragonès va dir que «no és qüestió d’obeir o desobeir», sinó de «defensar el model». «Això es fa jurídicament, tenim els arguments jurídics i legals per fer-ho», va assegurar el president, que va aprofitar per remarcar que la llei d’educació catalana fa 13 anys que gaudeix «d’un ampli consens».

Aragonès va admetre que el context «no és fàcil» perquè tenen al davant «institucions de l’Estat que conceben el plurilingüisme i la diversitat de llengües com una qüestió a la que tenen al·lèrgia».

El president de la Generalitat també va instar el govern espanyol a tenir «una actitud clara» de defensa del model actual, que va remarcar que s’ha aplicat «de manera transversal» a Catalunya. Per això, va afegir, cal que l’executiu espanyol sigui «coherent» i es posicioni al costat de l’escola catalana i no de «les ingerències polítiques i ideològiques que intenten generar problemes».

Quan el divendres passat va sortir la notícia que el Tribunal Superior de Justícia donava deu dies de termini a la Generalitat per executar la sentència que obliga a aplicar el 25% de castellà a les escoles, Pere Aragonès va reaccionar immediatament a Twitter amb la següent piulada: «El català no es toca i l’escola catalana, tampoc. Prou d’atacs a la llengua, a l’ensenyament i al país sencer. No permetrem que es posi en risc la cohesió social. Estem treballant en el desplegament normatiu per refermar el model d’escola catalana. Prou de polititzar l’educació»,va escriure Aragonès.

El president va fer aquestes declaracions a Vic després d’una visita institucional a l’entitat Obertament, dedicada a la salut mental. Segons el president, l’entitat és «un exemple» a seguir a Catalunya, ja que en els darrers anys ha fet «un pas molt rellevant» en la gestió integral i l’atenció a les persones amb problemes de salut mental. Aragonès va aprofitar per remarcar que cal fer «un pas endavant» perquè la xarxa pública d’atenció a la salut mental sigui «més forta que mai» i va apostar per reforçar els serveis públics en col·laboració amb entitats com Osonament.

D’altra banda, Aragonès també es va referir a la consulta al Pirineu sobre la celebració dels Jocs d’Hivern. Segons va explicar, només es preguntarà als ciutadans de la zona perquè és a qui afecta la qüestió, de la mateixa manera que, al seu parer, hauria de ser només Catalunya qui decidís el futur dels catalans. En ser preguntat pel malestar a comarques com el Ripollès o el Berguedà, excloses de la consulta, Aragonès va apuntar que la majoria de l’activitat dels Jocs serà a la vegueria del Pirineu i Aran. De totes maneres, va explicar que encara no està decidit on es celebraria cada activitat i que això s’està treballant.