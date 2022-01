El govern espanyol ha descartat concedir l'indult a Fèlix Millet i Jordi Montull per l'espoli del Palau de la Música. Segons publica 'elDiario.es', la decisió de no indultar els dos condemnats es va acordar en el Consell de Ministres del 28 de desembre passat. El diari ha tingut accés als documents en què la subsecretària del Ministeri de Justícia, Ana Sánchez, comunica la decisió del Consell de Ministres, documents que no exposen el motiu de denegació de la mesura de gràcia. La defensa de l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, i l'exnúmero 2 a la institució, Jordi Montull, havien demanat l'indult per evitar la presó.

Les defenses de Millet i Montull disposen de tres dies a comptar des del 20 de gener per presentar un recurs sempre i quan exposin que la resolució hi conté una infracció. Sense aquests requisits, continua la secció penal 10 de l'Audiència de Barcelona que notifica l'acord del Consell de Ministres, no s'admetrà la impugnació. El Consell de Ministres va tractar l'indult dels dos màxims responsables del Palau de la Música en la reunió del passat 28 de desembre, segons consta en la comunicació signada per la subsecretària de Justícia, Ana Sánchez. En aquests documents, no hi consten els motius pels quals se'ls denega l'indult. Les defenses dels dos condemnats van demanar l'indult al juny del 2020, pocs dies abans que s'executés el seu ingrés definitiu a la presó. Unes setmanes abans, el Tribunal Suprem va confirmar les penes de nou anys i vuit mesos de presó per a l'expresident del Palau de la Música i de set anys i mig per a la seva mà dreta, Jordi Montull, que actualment té el tercer grau després de passar 14 mesos entre reixes.