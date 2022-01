El conductor d’una furgoneta va morir aahir dissabte al matí després de sortir de la via i incendiar-se el vehicle a l’N-II a Malgrat de Mar, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). L’avís del sinistre es va rebre a les 08.54 hores al quilòmetre 675,5 de l’N-II, entre Malgrat i Palafolls. Per causes que encara s’estan investigant, hi va haver una sortida de via de la furgoneta, que posteriorment va calcinar-se completament, fet que va causar la mort de la persona que conduïa el vehicle.