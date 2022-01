Un participant a la mitja marató de La Llanera ha mort aquest diumenge al matí per causes que es desconeixen, segons ha informat l'Ajuntament de Sabadell. L'avís al telèfon d'emergències 112 s'ha produït poc abans de tres quarts d'onze del matí i fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques, entre ells un helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar la vida al participant de la cursa, un home del qual se'n desconeix l'edat i que podria haver mort per una parada càrdio respiratòria, segons el SEM. La UE Sabadell, organitzadora de la cursa, i l'Ajuntament de la ciutat han suspès la cursa i el lliurament de trofeus i han traslladat el seu consol a la família i amics de la víctima.

La Llanera Trail transcorre entre els termes municipals de Sabadell, Castellar del Vallès i Sentmenat i ofereix tres modalitats de cursa: una marató, una mitja marató i una de 13 quilòmetres.