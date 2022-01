En l’àmbit europeu, l’Estat ha comptat amb sentències contra els seus interessos, però també felicitacions d‘Ursula von der Leyen en el pla polític, a diferència, per exemple de Polònia. Això els desespera?

La reputació internacional de l’Estat està quedant molt tocada. Espanya forma part del 5% de països que no compleixen amb les resolucions de Nacions Unides. Espanya no és Polònia i les coses no passen d’un dia per a un altre. Em consta que se senten pressionats. Una altra cosa és que a nivell intern se silenciï.

L’estratègia d’ERC es traça pensant en Europa, justament per la seva falta de suport el 1-O?

Explicar-nos en l’exterior és una assignatura pendent, sí. Però la nostra aposta per la taula és clarament estratègica i per això guanyem credibilitat. Ens fa l’efecte que el Govern no té la mateixa actitud, amb moltes declaracions sobre el diàleg i poc més. Si la nostra aposta fos tàctica, seria pura propaganda i Europa se n’adonaria ràpidament.

La ponència política de la seva conferència nacional de març està plena d’anomenades a la unitat estratègica, just quan ni Junts ni la CUP donen ni un «duro» per a aquesta taula de diàleg.

Cal superar els debats interns que no siguin estrictament estratègics. Cal fugir del tacticisme i del partidisme.

Es pot sostenir un Govern en el qual el 50% no creu en l’aposta estratègica del president?

Hi ha un acord de legislatura que aposta per explorar la via negociada. Demanem a Junts treballar l’estratègia amb profunditat. La posició de Junts el dia abans de la taula de negociació va ser purament tàctica perquè trencava l’acord pres sobre el qual el diàleg s’establia entre governs i no entre partits.

Continua pensant que l’aliança amb la CUP és també estratègica?

Sí. I ho és tant que no depèn d’uns pressupostos. Compartim objectius polítics.

Situen ara la mobilització no sols com un pla B de la taula de negociació, sinó com un suport a aquest taula.

El Govern ha posat damunt de la taula de diàleg l’amnistia i l’autodeterminació, i ens sembla imprescindible que aquests dos grans consensos siguin secundats socialment.

La política negociadora a Madrid forma part d’aquesta voluntat de mostrar-se dialogant?

Nosaltres no som dialogants ni negociadors ni demòcrates perquè tenim la necessitat d’explicar a Europa que no som allò que l’Estat espanyol diu que som. No. Som republicans i creiem que les solucions arriben sempre mitjançant la negociació i el consens. Això és política. Hem obligat el Govern a negociar. La nostra posició no és tàctica. Qui està fent tàctica de la taula de diàleg? L’Estat espanyol.

S’encamina ERC cap al no a la reforma laboral?

Estem en el no a la reforma laboral, encara que volem negociar perquè no podem assumir la seva proposta, perquè no volem una reforma del PP maquillada. La seva resposta és: «No, aquí hi ha un pacte i us l’heu d’empassar». Com es pot dir que hi ha un pacte social quan nosaltres ens assabentem per la premsa? Com pot haver oblidat el Govern que compta amb una coalició d’esquerres en el Congrés [amb ERC, EH Bildu i el BNG, entre altres]? Reclamem transparència. No entenem per què els sindicats assumeixen aquest acord tan poc ambiciós. Per què se’ns diu que hem d’adherir-nos per uns condicionants europeus que no sabem quins són? Si el problema és Europa, cal explicar-lo.

Si el Govern acaba per aprovar la reforma endavant amb PP i/o Ciutadans, canviarà la mirada d’ERC cap al Govern?

És evident que quedarà tocat l’acord d’investidura i la credibilitat d’aquest Govern.

Veu vostè pròxim un retorn de Carles Puigdemont a Catalunya?

L’Estat no ha decidit encara frenar la repressió. Se’m fa difícil pensar que tolerin la nostra tornada.

Tampoc s’acaba d’enfilar la reforma del delicte de sedició, que l’afecta directament.

M’afecta que existeixi un codi penal que permeti una interpretació àmplia d’uns delictes que són clarament polítics. No sé si posaran la reforma de la sedició sobre la taula de negociació, perquè evidentment seria una via per a començar a treballar la fi de la repressió. Nosaltres continuem defensant l’amnistia.

En el pacte d’ERC i JxCat s’apostava per una reformulació del Consell per la República.

Encara continua havent-hi punts de desacord. Volem una plataforma enfocada a l’internacional, que reflecteixi la transversalitat de l’independentisme. I que sigui transparent en la seva governança.

Jordi Cuixart va cridar a renovar els lideratges de 2017. Se sent al·ludida?

L’independentisme no depèn d’una, dues o tres persones.

Els partits polítics, en aquest cas ERC, han de demanar perdó, per exemple, per la llicència d’edat del Parlament?

Sí. Sento una profunda vergonya per descobrir ara això. He demanat disculpes a ERC, perquè he estat diputada i portaveu i no vaig tenir coneixement d’aquesta informació. Estem parlant de diners públics i cal explicar com es gestionen. Oriol Junqueras i jo hem demanat a la nostra organització que investigui si això es reprodueix en altres administracions públiques.