La Fecasarm continuarà exigint la "flexibilitzar les restriccions de manera urgent". Hores després de publicar-se al DOGC la nova subvenció específica per a l'oci nocturn, la patronal ha volgut deixar clar que dimarts es reuniran amb representants dels departaments de Salut, Interior i Empresa i tornaran a exigir la flexibilització de les restriccions vigents i els ajuts pendents "als que es va comprometre la Generalitat" per compensar el tancament de l'estiu de 2021. La Fecasarm també ha fet una crida als negocis de l'oci nocturn perquè demanin el nou ajut de manera urgent, tenint en compte que "l'atorgament serà per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària", que és de 20 MEUR.

A través d'un comunicat adreçat als seus socis, la Fecasarm recorda que mantenen la "pugna judicial" contra la Generalitat amb l'objectiu que les restriccions actuals, que obliguen al tancament de l'oci nocturn, "siguin suspeses". També insten als negocis a reclamar la responsabilitat patrimonial derivada dels danys i perjudicis soferts per culpa de les restriccions imposades des de l'inici de la pandèmia. En aquest sentit, recorden de l'existència d'una plataforma específica d'empresaris afectats. Ajuts per a la restauració Durant la trobada amb els representants de l'executiu d'aquest dimarts també reclamaran l'aprovació d'una línia d'ajuts especial per a les activitats de restauració. "Els aprovats fins a la data encara són més ridículs que els aprovats per l'oci nocturn", justifiquen