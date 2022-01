El govern català estudia flexibilitzar restriccions, com la limitació de reunió o el certificat covid, en un moment en el qual, si bé la variant òmicron segueix contagiant a ritme de rècord, les UCIs estan estabilitzades i baixa el nombre de visites als centres d'atenció primària.

La comissió delegada del Govern per la Covid s'ha reunit aquesta tarda, com cada dilluns, per valorar la situació epidemiològica i analitzar si aquesta mateixa setmana, o la vinent, es poden seguir fent passos en la desescalada de restriccions, però ha deixat la decisió definitiva pel Consell Executiu d'aquest dimarts.

Després d'haver aixecat divendres passat el toc de queda nocturn, l'executiu de Pere Aragonès preveu abordar l'altra gran restricció encara vigent que afecta drets fonamentals, la limitació de reunió a 10 persones, que podria decaure ja aquesta setmana o bé mantenir-se una setmana més.

El Govern també medita la conveniència de seguir requerint el certificat Covid en restauració, gimnasos i residències, en un moment de la pandèmia en el qual la vacunació amb doble pauta protegeix poc del contagi de la variant òmicron.

La reobertura de l'oci nocturn quedaria per més endavant, si bé demà les patronals volen traslladar al Govern la necessitat que l'activitat es reprengui ja el 15 de febrer.

Les dades d'aquest dilluns

Si bé la sisena onada dona signes de desaccelerar, la variant òmicron ha marcat un nou rècord de contagis setmanals a Catalunya: 243.228 positius en els últims 7 dies,

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, ha tornat a superar el rècord de tota l'epidèmia i s'ha situat en 6.489 punts, mentre que la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) desaccelera lentament (1,4).

L'increment de contagis, la majoria amb símptomes lleus i amb afectació sobretot en nens i joves, no s'ha traduït en un augment de visites als ambulatoris, que, tot i que segueixen col·lapsats, comencen a notar un descens de visites.

Els centres de primària van atendre ahir 9.592 visites per Covid, unes 3.000 menys que el diumenge de la setmana passada, lluny del rècord de l'epidèmia registrat el passat dia 17, amb més de 102.000 visites.

Ple que fa als hospitals, avui hi ha un total de 2.816 persones ingressades per Covid, 108 més que ahir, però a les UCIs es mantenen les mateixes 506 persones que ahir, en un signe que s'estabilitzen els crítics.

La mortalitat segueix elevada, amb 237 persones mortes per la malaltia aquesta última setmana, una mitjana de 34 al dia, amb un pic de 52 morts el 18 de gener, el màxim en un dia en aquesta sisena onasa.

La tercera dosi de vacuna és clau per reduir la gravetat i el 40 % dels catalans ja tenen la cobertura, amb percentatges encara baixos entre els de 30 a 39 anys i que superen el 50 % a partir dels 50 anys.

Entre els més petits, de 5 a 11 anys, el 39,6 % han rebut la primera punxada, en un moment en el qual la Covid està afectant el funcionament de les escoles.

En aquest context, i davant les nombroses baixes de personal als centres escolars, el Departament d'Educació ha nomenat 9.335 docents substituts des que es va reiniciar el curs el passat 10 de gener, després de les vacances de Nadal.