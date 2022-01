Carles Puigdemont i el seu entorn més fidel ja treballen en els escenaris polítics que es poden obrir amb una eventual tornada de l’expresident de la Generalitat a Catalunya. Tanmateix, el primer concepte que cal retenir en aquest capítol és el de la prudència. L’última cosa que desitja Puigdemont, ara com ara, és alimentar una bombolla d’eufòria independentista. No vol donar per fet el seu retorn ni que la tornada li permeti circular amb normalitat sense risc de ser detingut. L’operació tornada es basarà en una idea bàsica: no seria mai un pla unilateral en les mans de Junts, sinó que s’intentaria convertir en una estratègia compartida per tot l’independentisme.

Una mica més que difícil perquè cada actor d’aquest espai té una percepció diferent sobre els efectes d’un possible retorn de Puigdemont, que depèn de la resolució de les qüestions prejudicials reclamades pel jutge Pablo Llarena i la qüestió de la immunitat davant la justícia europea. I encara que siguin dues resolucions favorables, Puigdemont també vol llegir fins a quin punt ho són amb un redactat contundent. Si passa, tocarà calibrar quin efecte pot tenir el retorn. Per això, evita entrar en especulacions com les de Laura Borràs, que va assumir que el retorn implicarà «culminar» la independència.

L’escepticisme d’ERC

L’expresident vol que la seva tornada sigui una operació de tot l’independentisme per lligar curt ERC i llançar el missatge polític que, malgrat el desànim per la falta de ruta compartida, la batalla contra l’Estat no està perduda. Dit això, els escenaris estan oberts pel que fa a l’impacte sobre el procés, sobre la legislatura catalana i la relació amb el Govern. Els republicans són escèptics sobre les opcions de Puigdemont per aconseguir la immunitat a Espanya. Desconfien, i molt, de l’Estat i de les garanties que pugui oferir de no detenir l’expresident. En qualsevol cas, si el retorn es produeix, ERC considera que s’alegrarien «molt, igual que de tota persona que es troba a l’exili», recordant el cas de Marta Rovira.

Esquerra és conscient que l’eventual retorn de Puigdemont és considerat pels seus enemics i no obstant socis de Junts com l’as a la màniga que els ha de permetre mobilitzar la ciutadania independentista i «culminar» la independència. I sobre aquest particular, els republicans encara són més escèptics. En qualsevol cas, sí consideren que el moviment al carrer podria xocar amb la taula.

I no és casualitat que la ponència política que ERC ha redactat per a la conferència nacional del 12 i 13 de març consideri que «les accions de desobediència política i social» o «les de desbordament democràtic» han de ser no un pla a activar quan la taula falli, sinó un acompanyament a les reunions del propi fòrum de diàleg per reforçar la part catalana.

Una part que, de moment, no inclou Junts. I com valora una font republicana, «el retorn de Puigdemont suposa per a ells un win-win: si aconsegueix la immunitat i torna, molt bé i, si no, ho aprofitaran per carregar contra l’Estat i contra aquells que negocien amb el Estat, és a dir, contra ERC». Com va apuntar una font postconvergent, Junts es troba molt còmoda sense participar a la taula.

La ruptura Aragonès-CUP

Igual que la CUP. El diagnòstic és que la taula de diàleg forma part d’una estratègia republicana per frenar la mobilització independentista i donar aire a l’autogovern. Aquest xoc es va contenir per forjar el pacte d’investidura del president Pere Aragonès, però una vegada dissolt, de facto, després del veto de la CUP als pressupostos, els anticapitalistes trenquen també amb la seva treva de dos anys al desglaç i impulsaran la seva ofensiva contra la «normalització» de les relacions amb l’Estat sense poder lligar un pla b.

La CUP confia que un possible retorn de l’expresident activi el moviment independentista i l’enforteixi. A la seva ponència política destaquen que el seu objectiu és articular «una ruptura democràtica a través de la insurrecció popular», volen «desestabilitzar» el Govern, entrar en una dinàmica de «conflicte permanent» i forçar una intervenció de la comunitat internacional.