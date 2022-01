S'han acabat les llicències per edat al Parlament. La Mesa ha decidit aquest dimarts eliminar directament l'article 79 de l'Estatut del Règim de Govern Intern de la cambra que permetia als treballadors acollir-se a aquest privilegi i acabar els darrers anys cobrant sense acudir a treballar. Després de considerar-se la setmana passada que la rebaixa d'anys i l'enduriment de les condicions era insuficient, aquest dimarts la Mesa ha decidit iniciar la supressió directa de les llicències, que desapareixeran del reglament. Així, el Parlament tira pel dret sense negociar ara una sortida amb els treballadors i el que farà serà obrir el diàleg un cop estigui eliminat l'article que ho regula. La mesura, però, serà efectiva un cop l'avali la CAI.

La Mesa del Parlament ha volgut posar punt i final a les llicències per edat dels treballadors i els privilegis que això suposava. La setmana passada, es va decidir obrir una negociació amb els treballadors de la cambra per veure com i de quina manera s'encaminava cap a l'extinció d'aquesta mesura contemplada a l'Estatut que regula les seves condicions. Però aquest dimarts, la Mesa ha fet un primer pas que fa irreversible la seva eliminació i ha aprovat suprimir per complet l'article que faculta les condicions per a acollir-se.

Segons fonts de la reunió, la Mesa considera que aquest ha de ser un primer pas necessari i que, un cop decidit i amb l'acord polític per unanimitat que faculta l'extinció de les llicències per edat, serà quan es negociï una nova regulació amb els treballadors. Així, ara el tràmit farà que la modificació de l'ERGI sigui informada al Consell de Personal del Parlament, tot i que diguin el que diguin els treballadors, la mesura no es farà enrere. Posteriorment, se celebrarà una Mesa ampliada que informi tots els grups de les intencions de la Mesa, i per últim la Comissió d'Afers Institucionals (CAI) aplicarà l'eliminació de l'article. Es dona per fet l'aval de la CAI a la modificació, donat que, com a mínim, PSC, ERC, JxCat i la CUP hi donarien suport.

Des de la presidència del Parlament, Laura Borràs, ha reivindicat l'autoria de la proposta de la supressió directa de l'article, tot i que altres membres de la Mesa asseguren que ja s'havia parlat d'aquesta possibilitat i la d'avui ha estat una decisió conjunta.

Canvis a Transparència

La Mesa d'aquest dimarts també ha parlat de transparència i de l'informe que la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp, ha elaborat per a fer una fotografia de com està aquesta qüestió al Parlament i quin hauria de ser el full de ruta a seguir per a millorar l'accés a la informació de la cambra. La polèmica sobre les dificultats per a accedir a les dades relatives a les llicències d'edat va posar de manifest les deficiències en aquesta àrea, i fins i tot va comportar la dimissió de tres membres de l'òrgan de Transparència de la cambra. Ara, l'informe d'Escarp obre la porta a modificacions com fer més accessible el portal de transparència, establir una regulació pròpia per a l'òrgan i la possibilitat de modificar alguns tràmits i la composició del propi òrgan.

Amb tot, ara aquest informe es passarà a tots els grups parlamentaris per a que puguin fer aportacions, que aniran a la reunió de la Mesa que es farà en dues setmanes i es tornarà a analitzar la viabilitat de les propostes. Serà aleshores quan es decidirà quins canvis s'impulsen.

Per últim, s'ha acordat ampliar la contractació del servei de traducció a la llengua de signes perquè sigui més present i se'n pugui fer un major ús a la cambra. Del que no se n'ha parlat a la Mesa, segons fonts de la reunió, és de l'escrit que el lletrat Antoni Bayona ha fet arribar als seus membres queixant-se de la secretària general, Esther Andreu, i demanant una investigació interna.