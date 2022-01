El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimarts presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem acompanyat de mesures cautelars en contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar l'escó al secretari tercer de la Mesa i diputat de la CUP, Pau Juvillà. ERC, JxCat, CUP i comuns hi han votat a favor, el PSC-Units s'hi ha abstingut mentre que Vox, Cs i PPC hi han votat en contra. La Mesa va decidir ahir dilluns elevar al ple la decisió de recórrer al Suprem. El portaveu de Cs, Nacho Martín Blanco, ha avançat que el seu grup denunciarà davant la JEC la votació d'avui que ha qualificat de "desobediència i martingala".

"L'única cosa que hauria de fer Borràs és retirar-li l'acte i a partir d'aquí que Juvillà es defensi. No posant el Parlament al servei del secretari tercer de la Mesa. Que no ens faci pagar el recurs al Suprem al conjunt dels catalans", ha defensat Martín Blanco.

Per la seva banda, la diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha demanat també la paraula per defensar que avui el Parlament no vota sobre decisions judicials sinó sobre un "acte administratiu" de la JEC. "No digui que fem una martingala, perquè estem fent una cosa raonable", ha afegit. Vinyets creu que no es produeix per tant "cap tipus de desobediència a cap tribunal" sinó que hi un "conflicte de sobirania i competència". I és que, segons els anticapitalistes, la JEC s'ha erigit com a competent per decidir-ho quan no ho és.

Els socialistes s'hi han abstingut tot i que van votar a favor de mantenir-li l'escó mentre la sentència no sigui ferma el desembre, quan el ple del Parlament va votar el dictamen de la Comissió de l'Estatut del Diputat sobre el cas Juvillà. La novetat des de llavors és la decisió de la JEC de divendres passat que ha acordat suspendre el diputat de la CUP. Segons els socialistes hi ha una contradicció entre el que diu la Loreg i el que diu el reglament del Parlament sobre si s'ha d'aplicar ja la sentència i, davant d'aquesta situació, han decidit no votar ni a favor ni en contra del recurs del Parlament.

Les portaveus de JxCat i d'ERC, Mònica Sales i Marta Vilalta, també han demanat la paraula per posar-se al costat de Juvillà davant una "nova maniobra repressiva". I Vilalta també ha replicat a Cs que no són martingales sinó que el Parlament utilitza "les eines de l'ordenament jurídic" per defensar-se davant la "persecució obsessiva".

Just abans de la votació, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha remarcat que el Parlament "exerceix les seves competències seguint l'ordenament jurídic".

El TSJC va condemnar Juvillà a sis mesos d'inhabilitació per desobediència per no treure els llaços grocs que estaven penjats del seu despatx a la Paeria de Lleida durant la campanya de les eleccions generals del 2019, quan era regidor.