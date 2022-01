L'inspector de la Policia Nacional Iván R. F. ha acceptat aquest dimarts una condemna d'un any de presó per agredir per motius ideològics al fotoperiodista Jordi Borràs, a qui indemnitzarà amb 7.000 euros. L'agent, a més, no podrà comunicar-se ni acostar-se a menys de 500 metres de l'informador durant quatre anys i haurà d'assistir a un curs de prevenció de la violència i un altre de respecte als drets humans. Els costos del procés també correran a càrrec seu. Malgrat la condemna d'un any de presó, la jutgessa Sónia Gutierrez Núñez ha suspès el seu ingrés en un centre penitenciari, encara que ha advertit al policia condemnat que si comet un delicte, podria incórrer en trencament de la condemna.

Els fets van passar el juliol de 2018 quan, segons va denunciar Borràs, conegut pels seus treballs contra el feixisme i l'extrema dreta a Catalunya, l'agent, a qui la Policia Nacional va obrir un expedient arran d'aquest incident, es va abalançar sobre ell quan caminava pel carrer Capellans de Barcelona i mentre cridava «Viva España», «Viva Franco». El fotoperiodista, que es dirigia a l'Ateneu de Barcelona per cobrir un acte de Crida Nacional per la República, va patir el trencament del septe nasal i va quedar estès a terra. El policia anava de paisà i estava fora de servei. Després de l'atac va emprendre la fugida, però uns veïns el van perseguir i el van retenir. Va ser llavors quan es va identificar i va mostrar la seva placa. Després, es va desempallegar del grup de ciutadans i es va escapar L'acord Durant la instrucció judicial del cas, l'inspector va admetre que va colpejar a Borràs, però va precisar que ho va fer en defensa pròpia perquè aquest va començar a increpar-lo i a cridar-li «puta policia, puta Espanya», després del qual tots dos es van enredar en una baralla. En la vista celebrada aquest dimarts, el policia ha acceptat retirar l'acusació que mantenia contra el fotoperiodista i s'ha mostrat conforme amb la pena, després de l'acord aconseguit entre el fiscal contra els delictes d'odi, Miguel Ángel Aguilar, l'advocada del gràfic i la defensa de l'agent encausat. L’inspector de la Brigada d’Informació de la @policia ha acceptat que va ser una agressió per motius ideològics i ha retirat l’acusació contra mi. M’indemnitzarà amb 7000€, pagarà costes i accepta 1 any de presó. Victòria contra tot pronòstic!. GRÀCIES de tot cor pel suport! — Jordi Borràs (@jordiborras) 25 de enero de 2022