L’hemicicle del Parlament va aprovar ahir que la cambra catalana presenti un recurs contenciós administratiu amb mesures cautelars davant del Tribunal Suprem en defensa del diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa, Pau Juvillà. La Junta Electoral Central (JEC) va ordenar el 20 de gener la retirada del seu escó després de ser condemnat per desobediència a una inhabilitació de sis mesos per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però la decisió encara no és ferma, ja que el parlamentari ha presentat recurs. A la votació, els grups sobiranistes van formar majoria (81 vots a favor), ja que el PSC es va abstenir perquè, segons fonts del partit, hi ha una contradicció entre el reglament i la LOREG, mentre que les dretes van votar-hi en contra.

Per evitar que es quedi sense l’acta, com li va passar al llavors president Quim Torra, el Parlament utilitza una nova fórmula per mantenir-lo en les seves funcions almenys fins que esgoti la via judicial. A diferència del cas Torra, en aquesta ocasió la Mesa ha considerat que el recurs contenciós administratiu que pretén presentar davant el Tribunal Suprem s’havia de votar al ple d’ahir, abans de la seva formalització, ja que en el cas de Torra es va votar amb posterioritat, quan ja no tenia l’acta, i després que així ho reclamés el tribunal. L’estratègia dels anticapitalistes és que, per evitar acatar la notificació de la JEC, el Parlament faci servir totes les eines a la seva disposició. I és que la CUP va trobar una escletxa legal en el cas Torra per la qual la comissió de l’Estatut del Diputat va aprovar un dictamen (amb el suport del PSC i els comuns) que es va votar el 17 de desembre a l’hemicicle i que, segons el parer de l’independentisme, dóna cobertura a Juvillà perquè la presidenta Laura Borràs pugui desatendre el requeriment de la JEC. L’argument és que el Tribunal Suprem va respondre a l’expresident que la competència per decidir els efectes de condició d’un diputat que es puguin derivar d’una inhabilitació sense sentència ferma és del Parlament i, en cas d’«inactivitat», de la JEC. Però, en el cas de Juvillà, sí que s’ha pronunciat.