La Mesa del Parlament ha posat fi al règim que permet als funcionaris de la institució prejubilar-se amb 60 anys i continuar cobrant sense anar a treballar. Després d’haver acordat, la setmana passada, obrir una negociació col·lectiva amb els empleats per intentar extingir les llicències per edat, els grups amb representació a l’òrgan van tornar a recular i van pactar eliminar l’article 79 dels Estatuts de règim i govern interns del Parlament (ERGI), fixant així la supressió d’aquesta disposició com a punt de partida de les converses que han de tenir lloc amb els treballadors i iniciant el procediment per a una nova regulació.

Però la mesura no pot tenir efectes retroactius perquè es tracta de drets adquirits, per la qual cosa no afectarà els 21 funcionaris que actualment estan acollits a aquest règim que suposa una despesa d’1,7 milions d’euros anuals, sinó que impactarà a la resta de la plantilla, que ja no podrà sol·licitar el benefici a partir d’aquest 2022. Ara bé, cal veure en quin lloc queden els 12 funcionaris que van demanar acollir-se a aquesta llicència el 2021 i que encara no la cobren, ja que els lletrats estan elaborant un informe per aclarir-ho.

La Mesa executa així un nou viratge després que el 21 de desembre s’acordés reduir de cinc a tres anys el termini en què es podia cobrar aquesta retribució i que el 18 de gener s’apostés per negociar primer amb els treballadors. L’enèsim pacte és que negociïn com més aviat millor amb el consell de personal per abordar com es prejubilen els funcionaris a partir d’ara, i que s’informi de l’eliminació de les llicències per edat en una Mesa ampliada i després en una votació que sortirà endavant a la comissió d’Afers Interns, ja que hi ha majoria suficient per prendre aquesta decisió. Fonts parlamentàries van destacar que seguiran endavant amb la supressió de les llicències encara que hi hagi oposició per part del personal.

Paral·lelament, començaran a reformular la transparència interna de la Cambra i d’aquí a 15 dies posaran en comú les propostes dels partits per fer-la més accessible. La trobada ordinària va ser especialment tensa. Els membres de la Mesa es van despertar amb un correu electrònic de l’exlletrat major del Parlament, Antoni Bayona, amb una missiva adjunta avançada per RAC1 rebuda cap a la mitjanit anterior. Sota el títol «Memorándum», Bayona justificava la dimissió de l’òrgan de transparència intern carregant contra la secretària general, Esther Andreu, a qui acusava d’obstaculitzar de manera sistemàtica les peticions d’informació pública realitzades.

Investigació interna

Va arribar fins i tot a sol·licitar que s’obri una investigació interna sobre la seva actuació, fet que va enervar Andreu, que, segons van explicar fonts properes, nega totes les acusacions del lletrat de la cambra. Fonts parlamentàries van apuntar que a la Mesa no es va discutir la carta perquè Bayona no la va registrar, encara que va estar present durant tota la reunió.